Oposición acusa "intervención electoral" por campaña informativa lanzada por el Gobierno para el plebiscito constitucional

"Nuestro deber como Gobierno es garantizar que todas las opciones que son legítimas puedan expresarse ese 4 de septiembre. Por cierto que es importante la decisión que se tome, acá cada uno tiene sus preferencias, ustedes saben de dónde venimos nosotros, hemos luchado por una nueva Constitución hace tanto tiempo". Con estas palabras, el Presidente de la República Gabriel Boric se refirió al plebiscito de salida de la nueva Carta Magna, durante el lanzamiento de la campaña "Hagamos historia" que busca informar sobre los próximo pasos del proceso constituyente.

"Pero es importante que la gente se informe, que lean el texto, que no se funde solamente en uno u otro prejuicio", recalcó el Mandatario, en un punto de prensa desde La Moneda. Gabriel Boric sostuvo que "la gente sabe cuál es mi posición respecto a este tema, nosotros llevamos mucho tiempo jugándonos no solamente por un proceso constituyente, sino que para que la gente sea protagonista, y es la gente en la casa la que decida qué es lo mejor". Y sentenció: "si creen que el texto va a ser más democrático, aprobar, si no, están en su legítimo derecho de rechazar".

También te puede interesar:

Tras los dichos del Presidente Gabriel Boric, partidos de oposición salieron a emplazarlo, acusando que el jefe de Estado está realizando una evidente “intervención electoral” con su campaña. Desde Renovación Nacional (RN) y el Partido Republicano adelantaron que incluso acudirán a Contraloría.

"Haremos una presentación ante la Contraloría General de la República por la intervención electoral del gobierno en el plebiscito de salida del 4 de septiembre", aseguró el senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, según consignó La Tercera. Asimismo, el diputado Cristóbal Urruticoechea, líder del Partido Republicano, señaló que "hoy día quieren intervenir en el pensamiento y la libertad de las personas, esto no lo vamos a permitir y vamos a llevar este caso a la Contraloría".

"Una cosa es la información respecto del derecho que tiene cada chileno de sufragar y otra muy distinta es atribuirle un valor positivo a un texto que claramente no reúne las características necesarias para asegurar las libertades y las bases de la institucionalidad democrática", subrayó el senador Chahuán.

El senador Iván Moreira (UDI) también abordó el tema. En Twitter, aseguró que como oposición "vamos a estar encima del Gobierno para que no se aproveche y le haga propaganda solo al apruebo". Y agregó: "No confiamos en la transparencia de este gobierno, porque sabemos perfectamente que el borrador de la Constitución es el programa de Gobierno del Presidente Boric".







Quien también se pronunció, aunque desde la vereda oficialista, fue el expresidente del Partido Radical (PR) Carlos Maldonado, cuestionando a través de Twitter al Mandatario: "¿Esto es informativo y neutral? Presidente Gabriel Boric, usted debe dar ejemplo en cumplir letra y espíritu de la ley, que obliga al gobierno a ser neutral, especialmente en campañas de difusión con recursos públicos. Por favor, rectifiquen. Chile importa más que opciones personales".