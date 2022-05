La mayoría de los detractores de la Nueva Constitución en redes sociales no ha leído el borrador: solo el 3% apunta al texto emanado de la CC

El Observatorio de Política y Redes Sociales de la Universidad Central (UCEN) recalcó que las opiniones entre las personas se encuentra dividida respecto a la aprobación o desaprobación hacia la nueva propuesta de Constitución. En este mismo contexto, destacan que durante el gobierno anterior de Sebastián Piñera surgió la necesidad de crear un nuevo texto constitucional bajo el contexto de un estallido social.

Han pasado casi dos años hasta la fecha luego del plebiscito nacional realizado en octubre de 2020, y las percepciones hacia el trabajo de la convención no han estado libres de críticas, a pesar de las altas expectativas del proceso constituyente expresadas en la elevada participación del plebiscito con un 50,9% y la numerosa aprobación a la nueva constitución con un 78,27%. Sin embargo, la primera semana de la publicación del borrador constitucional, la situación cambió considerablemente bajando su aprobación. Según detalló la encuesta Cadem, empresa chilena de investigación de mercado y opinión pública, el 37% aprueba el borrador, el 17% se encuentra indeciso y el 46% se opone a su publicación.

Y si bien es cierto que los distintos episodios coyunturales han favorecido, en parte, negativamente a la evaluación de la convención, también, es correcto identificar qué parte de la conversación genera que se esté hablando mal del proceso. En ese sentido, desde el observatorio UCEN, en su informe titulado "Primer borrador y la Convención Constitucional: su impacto en el Territorio Político Digital", detallan que existe una fuerte influencia de mensajes que no aluden directamente al borrador mismo o al trabajo que se ha dado en las distintas comisiones, sino que más bien, se enfoca en temas coyunturales o incluso de “farándula política”.

De acuerdo a la emisión de la conversación, los internautas valoran de forma negativa la convención con un 49%, no obstante, solo el 3% se refiere o habla del borrador, mientras que, el 97% solo informa respecto a la convención.

"La razón de este fenómeno se debe a las polémicas y controversias en las que se han visto involucrados los y las constituyentes desde el inicio del proceso, situaciones como la de Rojas Vade contribuye a la duda de la calidad de los constituyentes y, por tanto, del escrito. Así también, la extensión del plazo para la publicación o la comisión extraordinaria realizada en la ciudad de Antofagasta, estos son sucesos que han aportado en el aumento de la desconfianza hacia las instituciones, incredulidad que debía reducir con la creación del borrador", señalan desde el Observatorio de Política y Redes Sociales de la UCEN.

En cuanto a los tópicos más mencionados en la conversación del territorio político digital fueron los derechos fundamentales con 1,3%, donde rechazaron el sistema de salud y de pensiones, mientras que, un 0,5% de la democracia se refirió al derecho de propiedad, concluyendo con un 0,5% en el sistema de justicia aludiendo a los derechos de infancia.

En síntesis, con la publicación del borrador se activaron las redes sociales, donde los términos más mencionados dentro de la conversación sobre la convención son los siguientes:

En el contexto de los tópicos más mencionados destacaron cuatro palabras, tales como, “Borrador”, “Nueva”, ”Rechazo” y “Constitucional”. Bajo esta misma línea, quedó en evidencia como la primera palabra es la más aludida debido a que existe conversación acerca de votar informado, de leer el borrador. También, se observa la escasa diferencia en la conversación entre lo que es apruebo y rechazo. Respecto a lo anterior, "se puede hacer una conjetura sobre cómo será el plebiscito de septiembre, donde se espera una estrecha diferencia en las urnas".

Por último, la mención a los constituyentes en la nube realiza un enlace con lo que se trató en la imagen tres, ya que durante el proceso la valoración hacia los constituyentes desde un inicio ha sido negativa, obteniendo diversas críticas en su producción y la falta de seriedad en el proceso, lo que ha sido un factor relevante en la caída de su estimación.

Ahora bien, las palabras o términos más mencionados dentro del borrador constitucional:

Se encuentran los términos más recurrentes dentro del borrador constitucional, entre ellos destacan: “Derechos”, “Regiones”, “Justicia” y “Participación”. Lo anterior, está relacionado con las exigencias de la población, los derechos sociales que debía consagrar la constitución, la mayor autonomía y participación de las regiones, la justicia que siempre ha estado en tela de juicio y, además, la participación ciudadana.

De esta forma, se presenta la necesidad tras tener información sobre los términos más mencionados, de conocer la valoración de este borrador:

Después de la entrega del borrador de la nueva constitución política de Chile hacia la ciudadanía, los internautas se manifestaron con un 47% de conversación de tono neutro, es decir, que no sostienen una postura sobre el tema. En este mismo marco, se detecta una amplia cantidad de conversación de tipo informativa acerca del proceso o simplemente para instruir a la gente acerca de lo que se habla, por ejemplo, en jornadas de deliberación sobre el borrador utilizando el hashtag #nuevaconstitución frecuentemente, la cantidad de neutros se refleja en las personas que aún no toman una postura para su decisión, lo que puede deberse a que no han leído el borrador o simplemente no les es de interés.

Es preciso mencionar que, independiente del descontento de la población hacia los constituyentes, el porcentaje de aceptación es de un 39%. Mientras que su contraparte es de un 14%, aludiendo principalmente al uso de groserías y denigraciones en dirección al proceso, en ambos casos se encuentran abanderados por los hashtag #apruebodesalida y #rechazo de salida.

En lo que respecta la categorización, con los nueve tópicos que forman parte del borrador y que fueron analizados en la conversación, destacaron significativamente “otros” que en este caso la discusión va más allá referente al borrador. Por lo tanto, es de tipo informativo el proceso, forma similar a lo que es analizado en el porcentaje de neutros del gráfico de la imagen seis. De igual manera, destaca la conversación sobre la democracia, lo que tiende a ser más común, ya que es lo que plantea el borrador.

Llamó la atención del Observatorio de Política y Redes Sociales de la UCEN que destacara el tópico de medio ambiente con un 0,4%, ya que estos últimos años el tema ha estado en constante conversación para posicionarse dentro de los temas de importancia. También, se menciona un 2,1% los derechos de los pueblos indígenas, donde existe una polarización sobre el tema con una diversidad de tuits que apoyan una constitución que incluya en ella a los pueblos indígenas. Sin embargo, una parte de los tuits señala que es un engaño para los pueblos indígenas.

"Por consiguiente, tras el análisis se puede determinar que la convención está peor valorada que el borrador, debido a las polémicas y controversias en las que se han visto involucrados los y las constituyentes desde el comienzo del proceso. Ahora bien, la conversación sobre la nueva constitución ha sido amplia antes y después del borrador constitucional".

Dentro de la nube de palabras sobre la nueva carta magna del país, destacaron conceptos principales como: “Apruebo”, “Rechazo”, “Leer” y “Todos”, es posible vincular estas palabras con la votación que se generará producto del Plebiscito de Salida el día domingo 4 de septiembre del 2022. Situación en la cual es fundamental que la ciudadanía lea esta nueva constitución para que puedan votar de forma informada. Ya que, al estar próximos a la publicación de la segunda parte del borrador, es necesario estar informados para su mejor comprensión.







Cabe mencionar que, a partir de los datos analizados, tanto el gabinete de gobierno como el presidente Gabriel Boric emiten mensajes digitales respecto al nuevo proceso constituyente. Por ambas partes se manifiesta una aprobación hacia el proceso de la Convención Constitucional como también hacia la nueva constitución.

Gobierno y Nueva Constitución



Dentro de la comunicación digital del Presidente de Chile, Gabriel Boric, se evidenció la concentración de un 4% de emisión de mensajes relacionados al trabajo de la Convención Constitucional. Respecto a su comunicación en Twitter representa un bajo porcentaje de atención. Sin embargo, su contenido sobre este órgano es variado y principalmente sus mensajes se dirigen al apoyo del proceso y la entrega de diversas ayudas desde su postura como mandatario, logrando obtener un 40%. A su vez, en esta misma dirección, el presidente se ha sumado a los esfuerzos pedagógicos sobre el trabajo constituyente, proporcionando información relevante sobre el proceso a la ciudadanía, situación que se refleja con un 24%. Por último, otro punto importante a destacar, es el apoyo al combate de noticias falsas y desinformación que se han generado sobre el trabajo del órgano constituyente teniendo un 9%, misma labor que han implementado distintos convencionales.

Asimismo, se puede destacar el tuit del presidente Boric que tuvo una mayor aceptación y difusión en la plataforma, donde hace referencia al apoyo que entrega hacia el proceso constituyente e incentivando a la ciudadanía a participar de las instancias para debatir.

Desde las carteras de gobiernos la comunicación constituyente no queda atrás, pues los distintos ministros y ministras han dedicado parte de sus mensajes en Twitter al proceso.

El nuevo mandato del presidente Gabriel Boric y el establecimiento de un nuevo gabinete ministerial ha repercutido, de cierta forma, en la aceptación de la convención constituyente. Lo anterior, es debido a que desde la creación de las comisiones tan solo tres de sus ministros/as han dedicado un porcentaje significativo (en comparación al resto) para hablar del proceso constituyente antes de que saliera el borrador.

Por un lado, lideró con un 20% con comunicación sobre el proceso constituyente la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Rios, quien por medio de sus redes sociales se refirió a temas, como, por ejemplo, el fortalecimiento y la modernización de las instituciones. También, mencionó el facilitamiento del acceso a la justicia para todos desde la paridad y plurinacionalidad.

Uno de sus Tweets más importantes sobre el tema tiene relación con uno de los hitos de la convención, los primeros 6 meses de trabajo y un mensaje de aliento y agradecimiento a la dirección del órgano en ese tiempo.

Por otro lado, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky, obtuvo un 12% de conversación sobre el proceso constituyente en su emisión, donde recalcó la importancia del principio de descentralización como de los saberes y culturas locales, lo cual la vincula directamente con la cartera que asumiría más tarde desde el gobierno.

Al mismo tiempo, uno de sus tweets con mayor relevancia en la red social guarda relación con su participación dentro del trabajo convencional y una muestra de apoyo al proceso.

Por último, con un 9% la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, hizo énfasis en la colaboración para enfrentar la emergencia habitacional y avanzar en la restitución de tierras indígenas.

Mientras que en uno de sus mensajes más recientes sobre la Convención Constitucional muestra señales de apoyo al proceso desde una función informativa, rechazando el uso de noticias falsas para deslegitimar el órgano y los resultados de este, en dicho tweet vincula su mensaje a las palabras del mandatario.

No obstante, fueron cinco los ministros y ministras que se mantuvieron al margen del trabajo constituyente, llegando a no publicar ni emitir comentarios sobre el proceso, entre ellos, Mario Marcel, ministro de Hacienda, parte del comité político del gobierno de Boric.