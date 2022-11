Revelación periodística pone en tela de juicio la transparencia en la gestión de los recursos de la Teletón

Este fin de semana se llevó a cabo la Teletón, cruzada solidaria que recauda dinero donado para ir en apoyo de las personas con discapacidad. En su jornada inaugural, el Presidente de la República, Gabriel Boric, destacó el rol que desempeña la fundación ya que "es una de las instituciones más transparentes de nuestro país". Sin embargo, la realidad indicaría una situación totalmente distinta.

Ello porque el medio Ciper publicó un reportaje precisando los destinos de los dineros que logra obtener la fundación. En la investigación destacan pagos a distintas asesorías que no están registradas en los informes de los años 2019, 2020 y 2021, dejando en duda la transparencia de Teletón, un hecho que se convierte en tema de discusión cada vez que se desarrolla la cruzada televisiva. Incluso, señalan que el show cuesta unos $5 mil millones de pesos, lo que representa cerca del 15% de lo que recauda.

Transparencia

El comentario del mandatario queda en cuestión al observar que entre los años 2019 y 2021 no se reportaron los pagos que recibieron el lobista Enrique Correa ($155 millones), la empresa Adimark -que realiza estudios de mercado- ($85 millones); los finiquitos de labores de 2020 (más de $400 millones), así como también las boletas mensuales que emite Ximena Casarejos desde enero de 2021 por más de $17 millones cada una, pagos que han sido justificados como parte del finiquito, toda vez que se alejó a fines de 2020 de su cargo como directora ejecutiva para asumir como vicepresidenta del directorio en 2021. No obstante, lo anterior sería irregular, según la Dirección del Trabajo, ya que “en el caso de las indemnizaciones legales de un finiquito, que no son ni honorarios ni remuneraciones, no procede que se emitan aquellos documentos tributarios por ingresos que no constituyen renta”.

Confrontados con esta aclaración, la fundación Fundación Teletón afirmó que "tiene procesos rigurosos para que toda actividad y contrato legal o comercial estén estrictamente ceñidos a la legislación. El finiquito señalado no se pagó con boleta de honorarios, sino que de acuerdo a la ley y lo establecido en su contrato de trabajo. Los servicios con contrato de honorarios del año 2021 corresponden a asesorías relativas al traspaso de conocimientos adquiridos en su vasta trayectoria en Fundación Teletón, hacia las nuevas generaciones que hoy están a cargo de estas actividades". Asimismo, el informe revela que su yerno, el director de televisión Patricio López, también ha recibido casi $100 millones por dirigir el show solidario.

La transparencia siempre ha sido una arista polémica de la Teletón, razón por la cual La Red no se sumó a la cobertura televisiva en 2021, alegando mayor claridad en las cuentas que emite la fundación.

Si bien no hay registros de pagos honorarios ni a los artistas o animadores que participan en el show televisivo, tampoco a Mario Kreutzberger (Don Francisco), impulsor de la cruzada desde 1978, los registros sí dan cuenta de pagos a sus asesores cercanos. Entre ellos destacan María Luisa Calderón (mano derecha de Don Francisco en Miami), Marcelo Amunátegui (productor televisivo) y al staff de los artistas internacionales que han estado en la causa (Raphael, Becky G, David Bisbal, entre otros).

En los registros figuran pagos a la empresa Perry Servicios de Seguridad, cuya propiedad es de Wilfredo Perry González, uno de los procesados por el asesinato al comandante de la Armada, Arturo Araya Peeters, edecán naval del presidente Salvador Allende. La empresa recibió pagos por $162 millones entre 2018 y 2021.







Si bien, Mario Kreutzberger no recibe pagos por la cruzada solidaria, si hay un registro de pagos por maquillaje, los que superaron los $32 millones entre 2016 y 2020.