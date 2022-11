Javier Macaya (UDI) y la reforma previsional: "Nosotros no estamos defendiendo a las AFP, me importan poco las AFP"

El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, abordó las críticas del partido contra la reforma previsional del Gobierno, iniciativa que busca eliminar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Sobre los cuestionamientos al proyecto, Macaya dijo que "no estamos defendiendo a las AFP".

"No interesa defender el sistema de capitalización individual solamente porque las administren las AFP, se trata fundamentalmente de defender la plata de los trabajadores y cómo somos capaces de mejorar las pensiones", señaló Macaya en conversación con El Mostrador en La Clave.

"La reforma que mandaron al Congreso en materia de pensiones tiene un espíritu súper refundacional a pesar de que digan lo contrario. No resuelve los problemas que generan las bajas pensiones, que tiene que ver fundamentalmente con las lagunas previsionales y las cotizaciones bajas, y crea nuevos problemas", añadió el senador UDI.

Al respecto, comentó que "desde la UDI creemos que tiene que haber una reforma de pensiones", pero reiteró que "nosotros no estamos defendiendo a las AFP, lo quiero decir con todas sus letras, me importan poco las AFP, me importan que los trabajadores puedan tener una mejor jubilación".

Sobre el aumento del 6% -con carga al empleador- en la cotización, dijo que "está bien". Sin embargo, apuntó que "está mal que ese 6% se quiera incorporar a una especie de cuenta nocional".

También sostuvo que la iniciativa del Gobierno no instaurará un sistema mixto -como lo han comunicado en distintas ocasiones-, pues en el país existe desde la reforma del primer Gobierno de Michelle Bachelet, manifestó Macaya.

"El acuerdo en pensiones y tributaria, si es que sigue con el voluntarismo y maximalismo que sigue con ambas reformas, no le veo la misma viabilidad de poder llegar a acuerdos como sí la veo en materia constitucional, donde tenemos una obligación de ponernos de acuerdo", expresó el timonel de la UDI.

Acuerdo constituyente

Sobre los diálogos entre los partidos para continuar con el proceso constituyente, Macaya espera que se alcance un acuerdo en noviembre. "Espero que lo hagamos el mes de noviembre", señaló el senador.

"Lo que espero es que de aquí a que termine este mes todos los grupos tengamos posibilidad de ir cediendo en nuestras posiciones", complementó.







Sobre la composición del órgano que redactará la nueva Carta Magna, Macaya dijo: "para mí es tan ilegítimo desde el punto de vista de decir 'construimos un órgano que sea 100% electo' como un órgano sin participación ciudadana. Tenemos que buscar las instancia de participación ciudadana, los expertos".

A su vez, indicó que "la gente no está percibiendo el tema constitucional como un tema importante, y creo que eso hace que tengamos que ser más sobrios, más razonables, poner un incentivo a que este tema lo podamos cerrar".

"Para nosotros también no solamente el cumplimiento de un compromiso, sino que hacerle un bien a Chile en el mediano y largo plazo", enfatizó.