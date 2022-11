Vlado Mirosevic e incidentes con la oposición: "Si estuviera Nelson Mandela en la presidencia de la Cámara estaría teniendo los mismos problemas"

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic (PL), abordó este viernes recientes incidentes en la Corporación y la tensión entre su figura y la oposición. Al respecto, señaló que si estuviera Nelson Mandela (expresidente de Sudáfrica, destacado por su lucha contra el apartheid) en el cargo, "estaría teniendo los mismo problemas".

"No lo personalizo respecto de mi. Creo que si estuviera Nelson Mandela en la presidencia de la Cámara estaría teniendo exactamente los mismos problemas que estoy teniendo yo, porque aquí hay gente que se acostumbró a tener una actitud indisciplinada", dijo Mirosevic en conversación con la prensa.

"Parece que algunos no han asumido que hubo una elección, donde nosotros ganamos, y ellos parece que no han respetado mucho ese resultado, y hay otros que no les gusta esta idea de poner orden en la sala", complementó el legislador.

"Creen que porque son parlamentarios tienen el derecho de hacer lo que quieran, y yo les digo 'sí, tienen el derecho de hablar, de votar, de hacer libremente sus expresiones políticas, pero no de insultar'", agregó.

Incidentes en Sala

Desde que Mirosevic asumió hace dos semanas la presidencia de la Cámara Baja, se ha enfrentado a distintos incidentes. El más reciente ocurrió el miércoles, en la discusión por el Presupuesto 2023.

En la jornada, los diputados votaron una indicación que aumentaba la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil pesos, a partir de enero del 2023.

Los legislador votaron la admisibilidad de la indicación. Fue rechazada con 64 votos a favor (necesitaba 65). Las bancadas opositoras acusaron a Mirosevic de impedir los votos de Flor Weisse (UDI) y Carla Morales (RN), quienes se encontraban en el baño. Pese a que llegaron corriendo a votar, no alcanzaron.

Los jefes de bancada de partidos opositores (Andrés Longton (RN), Jorge Alessandri (UDI) y José Carlos Meza (Republicanos)) acusaron un mal manejo de la mesa por parte de Mirosevic y le advirtieron que, de seguir así, presentarían una moción de censura.







“A una semana de haber asumido la Presidencia de la Cámara ya he recibido 5 amenazas de ser censurado por parte de la oposición. Espero que bajen las tensiones y una mayoría nos apoye en nuestro plan de poner orden en la Sala y acelerar leyes”, señaló Mirosevic ayer.

Otro incidente que vivió Mirosevic fue cuando dio su primer discurso como presidente de la Cámara. En ese momento, el diputado René Alinco (IND) lo interrumpió. “Háblele a todos presidente”, dijo Alinco según sus colegas.