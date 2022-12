Diputado Soto adelanta fórmula mixta para destrabar negociación constituyente con mayoría de miembros elegidos democráticamente

Horas claves vive el futuro del proceso constituyente en el país. A las 10 de la mañana de este martes, en la sede del Senado las fuerzas políticas con representación parlamentaria se volverán a reunir para avanzar y destrabar el principal nudo que no ha permitido que esta avance: la composición del órgano que redactará una Nueva Constitución.

Actualmente la división entre oficialismo y oposición radica en la composición: los primeros defienden la idea de que sea un órgano 100% electo por la ciudadanía, mientras que los segundos apuestan por un órgano de 50 integrantes electos y 50 expertos designados por el Congreso.

No todos en el oficialiosmo están a favor de un órgano 100% electo. O al menos no le cierran la puerta a la opción de la oposición. Uno de esos es el expresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto (PPD), quien ya había manifestado que tiene disposición para un órgano mixto, pero no en la combinación 50 electos y 50 designados, sino en un 70-30 a favor de los electos por la ciudadanía.

"Todo indica que caminamos hacia un órgano mixto donde una proporción mayoritaria de personas electas va a estar acompañado por una proporción menor de expertos para en conjunto proceder a la redacción de la nueva Constitución”, dijo en conversación con radio Duna.

En detalle, respecto al porcentaje de este órgano explicó que aún eso “no está zanjado porque justamente en la definición que esperamos hacer el día de hoy vamos a ver con qué posiciones en términos numéricos llega cada uno de los partidos el día de hoy, pero yo diría que ese es el rango 70-30 o 80-20″.

Si bien Soto no descarta el órgano mixto, en el oficialismo aún no lo aceptan totalmente, a pesar de que la propuesta sigue siendo a favor de los electos democráticamente. Por lo mismo, dijo que quiere "ser prudente, hay que esperar la definiciones públicas de cada uno y del oficialismo en su conjunto (...) yo creo que el acuerdo va caminando a esa dirección, pero hay que esperar que finalmente ocurra y no precipitarse”.

“Mi escenario ideal y de todo el oficialismo era un órgano 100% electo, pero también entendemos que este es un proceso de negociación o más que de negociación de conversación en la búsqueda de un acuerdo después el fracaso del proceso constitucional.(...) eso de cierta manera nos obliga a abrir la cabeza y ver fórmulas distintas”, aclaró.

Sobre el rol de los expertos, aclaró que “todavía está en discusión la fórmula de elección o designación de esos expertos pero ya yo diría que hay consenso respecto de que deben estar dentro del órgano y también deben ser parte del proceso de construcción y votación de las normas constitucionales”.







"Estamos a un paso de sellar el acuerdo constitucional (...) esperamos que entre hoy día y mañana pueda salir humo blanco, yo creo de todas formas esta semana”, cerró.