Ministra Urrejola retorna a Chile y califica como "injustas" críticas por ausencia en medio de incendios forestales

La titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel), la ministra Antonia Urrejola, retomó sus actividades en suelo nacional, tras interrumpir sus vacaciones en Costa Rica y regresar a Chile, en medio de críticas a su ausencia durante la emergencia de los incendios forestales.

"Creo absolumentamente que son críticas que tienen una intencionalidad política y no tienen ningún asidero. Muestra de aquello es la ayuda internacional que ha estado llegando estos días", señaló la Canciller, desde el Aeropuerto de Santiago.

"La tecnología y la pandemia nos demostró que uno puede trabajar desde distintos lugares. Estuve en permanente contacto con el equipo de Cancillería y el Presidente, llamando a mis colegas de distintos lugares. Son críticas injustas", recalcó la ministra Urrejola, en línea con lo manifestado previamente por el Gobierno.

Ayer, el ministro Jackson —enlace del Presidente Gabriel Boric en La Araucanía durante la emergencia por siniestros— salió en defensa de la titular de la Cancillería y sostuvo que "feriados legales no han impedido que ayudas internacionales lleguen a tiempo". Lo mismo ha hecho el Primer Mandatario, agradeciendo a bomberos y brigadistas provenientes de países de la Unión Europea, México o Ecuador.

Según relató la propia jefa del Minrel, "estuvimos trabajando todos los días, ellos desde acá, yo desde mi lugar de vacaciones, haciendo la gestiones que había que hacer como hablar con mis colegas cancilleres". Además, Urrejola afirmó que "yo tomé la decisión de volver, a pesar del tremendo trabajo que ha estado haciendo la Cancillería —liderada hasta ahora por el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada—".

"Fue una decisión personal, el Presidente no me pidió que yo volviera, sino que fue una decisión personal mía para ponerme a disposición del Presidente, si acaso requiriera mi ayuda como ministra ante los incendios que han continuado estos días y por si requiriera que fuera a alguna región o me requiriera en terreno", agregó.

Consultada por su regreso anticipado, ya que su feriado legal se extendía hasta el 20 de febrero, la ministra Urrejola dijo que las funciones de Cancillería en estas circunstancias son mover la colaboración internacional y "eso se hace a través de los contactos que tengo a través de mis contrapartes". Todo ese trabajo, "se empezó a hacer desde el primer día". Por tanto, volver antes, "no habría cambiado en nada el gran trabajo que ha hecho Cancillería", planteó.

Finalmente, Antonia Urrejola reiteró que "volví por una decisión personal para ponerme a disposición del Presidente, por si me requiere en el territorio, cuestión que no es parte de Cancillería".

La ministra se había ido de vacaciones, justo después del escándalo provocado por la filtración del audio sobre el embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa. Su ausencia, coincidió con la salida por feriado legal de la subsecretaria de la cartera, Ximena Fuentes, por lo que las labores de coordinación de las ayudas internacionales a raíz de los siniestros las ha realizado el subsecretario Ahumada, quien ejerció como jefe subrogante.