Sigue la crisis en Carabineros: perro estrella de equipos de drogas se escapa de su canil y es el más buscado en Arica

Un perro, identificado como "Didier" es el can más buscado de Arica. ¿La razón? Es el perro estrella del grupo OS-7 de Carabineros que opera en la región.

El animal, quien había hecho noticia hace unos meses al identificar a un hombre que viajaba con más de dos kilos de cocaína al interior de un bus, se escapó de su canil el domingo pasado y la institución uniformada aún no tiene noticias de él, tal como indica el diario La Estrella de Arica.

“La actitud del perro podría deberse a la corta edad del ejemplar, apenas un año y medio, lo que lo hace más inquieto e impulsivo, ya que aún está en proceso de adiestramiento”, informaron desde la Prefectura de Carabineros.

Los Carabineros, tras una semana de búsqueda, no saben su paradero. Por lo que recomendaron a la gente que si lo ven, lo llamen por su nombre y no se acerquen demasiado: “Lo que ocurre es que al ser perros adiestrados pertenecientes a una institución, no tienen mucho roce callejero. Acá lo ideal es llamarlo por su nombre (“Didier”) o mejor, apenas verlo, contactarse de inmediato con Carabineros. Evitar darle alimentos, ya que al ser canes detectores de drogas, comen alimentos especiales”.