La dura explicación del Presidente a los despidos masivos en el sector público

El Presidente Sebastián Piñera justificó los despidos masivos en el sector público que de acuerdo a los cálculos de las organizaciones gremiales superan los 2.500 finiquitados.

En entrevista con Radio Bío Bío, el Mandatario aseguró que no hubo “sesgos políticos” en las desvinculaciones, argumentando que “yo le pedí a todos los ministerios que evaluaran con toda justicia, sin sesgos políticos, que las personas que estaban a contrata, que son contratos a un año y que ahora toca renovar, eran necesarias, si estaban cumpliendo bien su labor y en caso que estaban cumpliendo bien su labor les pedimos que renovaran el contrato”.

Sin embargo, “aquellos cargos que no eran necesarios y donde el desempeño no era suficiente, obviamente les pedimos que no renovaran su contrato”.

La explicación de Piñera choca con las acusaciones de las organizaciones gremiales que señalan que los procesos de despidos están marcados por una persecución política y no se han ajustado a las evaluaciones de desempeño.

Según la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), en el Ministerio del Interior se han despedido a 380 trabajadores/as a contratas más 800 en lo que va del año, lo que representaría al 25 por ciento de la dotación ministerial.

En otras carteras, como Vivienda se han despedido a 300 trabajadores/as aproximadamente, lo que representaría al 10 por ciento de su dotación; en el Ministerio de Salud se han despedido a 135 trabajadores; y en Desarrollo Social a 150 personas despedidos/as lo que equivale al 20 por ciento de la dotación ministerial; en Sernameg son 140 personas despedidas, en su mayoría mujeres; mientras, en Bienes Nacionales 130 personas fueron despedidas, lo que representa al 20% de su dotación.

En servicios como el Fosis, hay 120 despedidos lo que representa al 15 por ciento de su dotación; en Sence, 94 trabajadores/as despedidos/as, lo que equivale al 15% de su dotación; en IND, 34 personas despedidas; y en el INE, 60 trabajadores/as despedidas/os, informó la ANEF.

