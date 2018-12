Diputado Venegas se disculpa tras desafortunadas declaraciones por viático: “Fui bastante poco inteligente”

“Debo decir que la sufrí, junto a mi familia, mi esposa, mis hijos, la gente que me quiere. Cometí un error, fueron frases desafortunadas sacadas de contexto”. Con esas palabras, el diputado por La Araucanía, Mario Venegas, afrontó las declaraciones que entregó en un medio radial y pidió disculpas públicas a quienes se hayan sentido ofendido.

“Quiero con humildad pedir disculpas a aquellos que se sintieron ofendidos porque no fue para nada mi intención”, sentenció el parlamentario DC.

El diputado explicó que “lo que buscaba como vicepresidente de la Cámara de Diputados era explicar un error provocado en el mes de mayo y junio”, motivo por el cual fue contactado por la radio. Sin embargo, “luego se empezó a cuestionar la institución y el valor del viatico y ahí yo estuve desafortunado en algunas frases”.

“Lo que quiero pedir es disculpas sinceras, no está para quienes me conocen y está muy lejos de mi intención, tener una actitud de menosprecio de los esforzados hosteleros, que hay de todo tipo, hay hostales que cuestan más que el hotel donde me alojo y hay otras que cuestan significativamente menos”, aseguró Venegas.

En esa línea, el parlamentario también precisó que “yo respeto mi condición de diputado, no de Mario Venegas, si no que a la institucionalidad, eso quise decir, como también respeto a las hostales y lo que hubo fue una desafortunada entrevista, telefónica además, en medio de mi trabajo en el distrito, y claro, fui bastante poco inteligente en alguna de las respuestas”.