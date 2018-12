Arley Méndez envía mensaje al Gobierno sobre la inmigración: "No nací aquí, pero siento este país como mi casa"

El pesista Arley Méndez, luego de ser galardonado como el mejor deportista del año por el Comité Olímpico chileno, se refirió a la inmigración:

"no nací aquí, pero siento este país como mi casa. (…) No lo voy a negar, estaba nervioso".

Según consigna Emol, el deportista señaló que "algunos miran a huevo estos premios, disculpen el modismo, pero para mí es muy importante, es

algo impresionante".

"Nosotros como deportistas ya nos sentimos chilenos, es lo que dice mi pasaporte. Lo que pase en Chile yo lo vivo como uno más. Las medallas que

gano son para Chile. Los que piensan que los inmigrantes vienen a perjudicar al país están equivocados", precisó.

Además, reconoció lo contento que lo pone el saber que se aprecia su trabajo y sus resultados: "Me siento muy feliz, qué más puedo decir. Este

es uno de los mejores premios que entrega el COCH. Para mí es un honor que me entreguen el premio del mejor deportista del año, ya que uno

realiza mucho esfuerzo para llegar a las competiciones, para estar excelente, para darlo todo por Chile, para tener mejor reconocimientos para

el país. Entonces que se me valore y me entreguen este premio para mí es muy grande, y me dan ganas de seguir luchando para ser mejor cada día".