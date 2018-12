Pablo Iglesias, líder de Podemos, se arrepiente de su opinión sobre Venezuela: "La situación política y económica es nefasta"

"La situación política en Venezuela y la situación económica es nefasta", dijo Pablo Iglesias, el líder de Podemos, partido de izquierda de España, mientras comparecía hoy en una comisión del Senado sobre financiamiento de partidos.

"No comparto algunas cosas que dije en el pasado", rectificó el líder de la colectividad de izquierda, agregando que "yo he podido decir cosas políticamente que ahora no comparto y creo que rectificar en política está bien".

De acuerdo al diario El País, Iglesias afirmó que está abierto a "debatir incluso cosas que pude decir en el pasado y en las que me equivoqué".

Y precisó: "No comparto algunas cosas que dije en el pasado. La situación política en Venezuela y la situación económica es nefasta".

"Qué envidia me da Venezuela. Es muy interesante vivir en un país como éste, en el que se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur de Europa", fue lo que alguna vez dijo Iglesias en un vídeo expuesto en la comisión, que mostraba sus dichos en un canal venezolano.