Sifup le para los carros a Iván Moreira tras la crítica que le hizo a Mario Salas por hablar del conflicto mapuche

En su primera conferencia de prensa al mando de Colo Colo, Mario Salas tuvo palabras de apoyo para el pueblo mapuche, tras el crimen del comunero Camilo Catrillanca.

"El pueblo mapuche merece un estatus distinto y una posición distinta a la que tienen en nuestra sociedad. Esto parte por un tema cultural y educacional, no en el pueblo mapuche, sino en todos nosotros, los chilenos", manifestó.

El "Comandante" señaló que los pueblos originarios "tienen un reconocimiento que en el pueblo peruano se hace patente y a diario. Aquí también lo deberían tener".

Estos comentaros molestaron al senador Iván Moreira, reconocido hincha colocolino, quien utilizó las redes sociales para criticar el apoyo de Salas a los mapuche: "Señor Salas, su función en Colo Colo es entrenar al equipo y sacarlo del mal momento en que se encuentra. No opinar de la contingencia política".

Sin embargo, Salas sumó un aliado en el Sindicato de Futbolistas Profesionales, Sifup, quienes lo defendieron ante las críticas del parlamentario: "Senador Iván Moreira: El fútbol representa al pueblo y su cultura. Genera integración y no distingue clases sociales. Un oficio para opinar y aportar. Si usted piensa eso, luego no usen al fútbol con intereses electorales. Esta vez, no nos vamos a referir a lo que Ud debe hacer".