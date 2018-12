Harold Mayne-Nicholls no será vicepresidente de la U

Harold Mayne-Nicholls no será vicepresidente de la Universidad de Chile, según informó a través de su cuenta de Twitter.

El ex mandamás de la ANFP había presentado un proyecto al presidente de Azul Azul, Carlos Heller, para sumarse al equipo, lo que finalmente no se concretó.

"Me acaban de avisar que la VPresidencia d @udechile no va. No me dieron razones. Tampoco las pedí. No niego que me motivaba la idea y por eso presenté un proyecto ambicioso. Agradezco a los seguidores e hinchas de la U todo el apoyo que me dieron. Ahora a analizar otras ofertas", informó Mayne-Nicholls a través de su cuenta de Twitter.