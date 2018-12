Caso Catrillanca: General en retiro asegura que ex Intendente Mayol le envió las fotos del falso enfrentamiento

El general (r) Andrés Gallegos declaró ante la Fiscalía en calidad de testigo por el crimen del joven Camilo Catrillanca.

Según consigna La Tercera, él señaló que nunca envió las fotos del falso enfrentamiento, que luego viera el senador Felipe Kast, para después señalar que el "intercambio fue bastante duro”. Sin embargo, videos que aparecieron después demostraron que nunca hubo tal enfrentamiento.

Kast, por su parte, también señaló que recibió las fotos por parte de Mayol, quien a su vez, explicó que fueron entregadas por Gallegos, ex jefe de la Novena Zona Policial de Carabineros en La Araucanía.

“Quiero ser categórico en declarar que yo nunca le envié las fotografías a las que hace alusión al ex intendente Mayol (…) esas fotografías, las cuales ignoro quien las tomó, nunca se las envié al señor Mayol, por el contrario fue él quien me las envió a mí”, dijo Gallegos.

Además, Gallegos mostró una seria de mensajes por WhastApp con el ex Intendente respecto al tema de las fotos.

“Estimado don Luis, dada la cantidad de info que hay respecto a las fotos, me gustaría que viera bien quien se las envió a fin de aclarar eso. Ya que aparezco como la persona que lo engañó a usted y al senador, y a usted no lo he engañado y con senador Kast jamás he tomado contacto con él”, escribió Gallegos el 23 de diciembre pasado.

La respuesta de Mayol fue: “Andrés el que armó el enredo fue el senador, yo siempre he dicho que esas fotos no corresponden a un enfrentamiento en el tractor. Veré con un hijo más tecnológico cómo podemos dilucidad lo del reenvío y cómo me llegó”.

Más tarde, Mayol agregó: “No he podido aclarar nada. Pero si sirve puedo decir que no me acuerdo quién me los envió y yo los reenvié a Andrés Gallegos”. A lo que el ex general pidió: “Por favor, lo único que me interesa a mí, es que, yo no les envié esas fotos ni ningún video, ni a usted don Luis, ni al senador y que yo no he engañado a nadie”.