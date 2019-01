Nombran a ex Mapu, Justo Pastor Mellado, como agregado cultural en Francia

El polemista, ex Mapu, y crítico de Artes Visuales, Justo Pastor Mellado, fue designado por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera como agregado cultural en Francia, cargo que empezará a ejercer a partir de 16 de enero. En su nueva labor, Mellado trabajará con el también recientemente designado embajador, Juan Salazar Sparks.

El ex colaborador del ex ministro de Cultura Luciano Cruz-Coke, en el primer gobierno de Piñera, se mostró muy satisfecho con su reciente designación, y entusiasmado con su nueva labor. “Hay una gran cantidad de compatriotas que en el cine y la academia están trabajando en Francia, además de una gran cantidad de artistas vinculados a la escena allá, es bueno coordinar, saber qué están haciendo también los intelectuales chilenos. Y por supuesto realizar los proyectos que ya están aprobados por la Dirac. No es lo mismo que cualquiera te lleve una caja de libros sobre arte, cine o música chilena, a que te lo entregue alguien que pueda hacer un análisis y señale pautas de lo que está ocurriendo. Esto no es la crítica de arte, no es el combate, es un trabajo mucho más callado y sistemático. Tiene que ver con establecer lazos de confianza y credibilidad”, señaló a La Tercera.

Uno de los momentos más tensos de su vida laboral y que le valieron sendas críticas desde el mundo de las artes visuales, especialmente de artistas consagrados tuvo lugar bajo el gobierno de Michelle Bachelet, cuando fue comisionado para proyectar la primera Trienal de Chile, gestión que terminó en un rotundo fracaso y en el que fue criticado por su improvisación.

El crítico, quien ejerció el cargo de Director del Parque Cultural Cerro Cárcel de Valparaíso, es ampliamente conocido por sus polémicas con el mundo concertacionista al que califica de "autoritarismo de izquierda".

En una entrevista concedida a El Mostrador, en 2016, Mellado sostenía que la "cultura para la Concertación y la Nueva Mayoría siempre ha sido una herramienta de control social. Como una oficina, como un Marcelo Schilling soft, donde se vive constantemente bajo la amenaza del desborde. Entonces para manejar la tensión, nacen los subsidios, los hoyos negros del Fondart, donde se produce la falsa ilusión de ciudadanía".

