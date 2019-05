DC amenaza al Gobierno: si el 4% adicional de la reforma previsional lo administra una entidad privada, no apoyarán el proyecto

El Gobierno sigue impulsando su proyecto de reforma previsional. Uno de los apoyos que tenía seguros eran los votos de la Democracia Cristiana (DC), sin embargo, ellos están pensando en restarse del apoyo debido a diferencias con lo presentado por el Ejecutivo.

La administración del 4% adicional con cargo al empleador es el tópico que genera discordancia en ambos frentes. El proyecto del Gobierno estaría decantándose porque ese porcentaje sea administrado por una entidad privada, algo que en la DC no quieren, amenazando que si ese 4% no es administrado por un ente estatal, no apoyarán el proyecto.

Así lo indicó el diputado de la cartera, Gabriel Silber, quien señaló, en declaraciones recogidas por radio Biobio, que si no se respeta el acuerdo, "los votos de la Democracia Cristiana no van a estar disponibles para impulsar una medida o una reforma que no vaya en esta línea".

Si bien el Gobierno reafirmó en los últimos días que será administrado por un ente del Estado, las AFPs siguen los reclamos y el oficialismo apunta a otro sistema, uno que abra la competencia y que el ente estatal sea una opción dentro del sistema.