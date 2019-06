Alcalde Sharp tras Cuenta Pública: "No es un balance positivo para Valparaíso"

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, se refirió al evento que tuvo en la ciudad ayer sábado, la cuenta pública del Presidente Sebastián Piñera. El edil fue uno de los críticos tras conocerse que la cita sería en horario prime.

"Esto no es una serie de Netflix, no es 'Game of Thrones', como para que sea en horario prime", dijo a Cooperativa.

Sharp apuntó a los disturbios que se registraron de forma paralela en las calles de la ciudad. "No es un buen balance para Valparaíso y estoy seguro que con esto represento la opinión y el sentimiento de muchos vecinos", añadió.

El alcalde porteño advirtió que el tradicional acto "tiene que hacerse en el día. El hecho que sea de noche afectó el normal funcionamiento de la ciudad. La subida Ecuador está pasada a lacrimógena y muchos locales no pudieron abrir".

Respecto a los anuncios de la Cuenta Pública para la región, Sharp comentó que "se hizo referencia a la construcción del área urbana de Barón, pero eso ya lo sabíamos y se está trabajando". Y "el segundo anuncio, en rigor no es anuncio, es una rectificación de una omisión del Gobierno" señaló en referencia a la inclusión del proyecto del tren rápido como iniciativa licitable.

"Esperamos que sea de verdad y que no se le siga mintiendo a Valparaíso. No da para que sigan dando falsas expectativas. Lo más importante es que esperamos que sea con participación de la gente", sentenció.

Finalmente, sobre la ampliación del Puerto de Valparaíso, Sharp dijo que "no sé a qué se habrá referido el Presidente: si al mismo proyecto, a uno nuevo o a uno reformulado".

"Todos estamos de acuerdo con el anuncio, pero habrá que ver la bajada porque el proyecto tal cual está genera dudas y diferentes opiniones en el sector empresarial, portuario y ciudadano y no deberíamos seguir perdiendo el tiempo es un proyecto que no genera unidad", finalizó.