José "Pepe" Huerta, el jefe de gabinete de la subsecretaria de Telecomunicaciones Pamela Gidi, se ha convertido en un dolor de cabeza para la cartera. Pasó de activista a favor de la neutralidad en Internet y dolor de cabeza para las autoridades del Gobierno pasado, a ejercer en la actualidad un poder encubierto, una especie de subsecretario “tras bambalinas”, como informó El Mostrador.

Para Gidi, han sido 14 meses nada fáciles a cargo de la Subtel, en especial al final del año pasado, ya que apareció en la prensa por líos judiciales, renuncias de personas importantes de su equipo y decisiones erráticas, la mayoría relacionadas con la puesta en marcha de la red 5G. Y esta aparición de Huerta viene a ratificar la crisis que vive.

Sin embargo, de esta crisis se desliga Gidi. Durante una actividad realizada el día de hoy, fue abordada sobre este tema. Con una risa irónica, culpó a la prensa. Según radio Biobio, dijo "que no hay que creerle todo".

Sobre las anónimas denuncias que aparecen en el reportaje de El Mostrador, que aseguran que Huerta tenía un carácter fuerte y que carece de habilidades blandas, Gidi agregó que las personas dejaron sus puestos no porque renunciaron, sino que por rendimiento: "Los resultados hablan por si solos. Toda la gente tiene distintas evaluaciones".

"Nos dio risa", agregó sobre lo dicho en el reportaje sobre Huerta.

Sobre este tema, se refirió la ministra de Transporte, Gloria Hutt, quien defendió a Gidi y a su personal, "Las renuncias se producen por dos razones. O porque la persona no quiere seguir trabajando, y está en todo derecho a irse si no le acomoda el estilo de trabajo; o porque no rinden lo que se esperaba de ellos".

"Si tiene problemas con el jefe, todos sabemos lo que les pasa a los que tienen problemas con el jefe", sentenció.