Recién cuando el paro docente cumple cuatro semanas, la ministra de Educación Marcela Cubillos dio una señal de involucrarse personalmente en el conflicto, pero lo hizo con un tono desafiante, al interpelar directamente al Colegio de Profesores a que se presenten mañana miércoles a una reunión en la cartera.

"No permitiré que me sigan usando como excusa para no volver a trabajar a sus salas de clases. Hemos llamado a Mario Aguilar para decirle que lo esperamos mañana a primera hora en el Mineduc. Ahora veremos si el Colegio de Profesores tiene voluntad real de terminar con este paro", dijo la ministra de la cartera, desatando críticas de la oposición por el tono "dictatorial" del mensaje.

Así al menos lo hizo saber la diputada Carmen Hertz a través de Twitter: espera que la ministra "use un lenguaje apropiado con los profesores, no les espete ni 'invite' con vulgaridades dictatoriales".

Un poco más crítica fue la diputada Camila Rojas, quien cuestionó que Cubillos, tras cuatro semanas, recién se vaya a juntar con los profesores: "Usted está a la cabeza del Ministerio. Deje de victimizarse y hacer que todo se trate de usted. Que mañana sea un buen día y se avance en las demandas de los/as docentes de Chile".

“El gobierno ha decidido de un modo muy determinado deslegitimar a Mario Aguilar. Primero, la ministra Marcela Cubillos lo fustigó por someter a votación los avances de la negociación de la cual ella no participó. Luego la ministra Cecilia Pérez le acusó de instrumentalizar a las y los profesores para una candidatura que ya había sido desmentida. Hoy es detenido por Carabineros bajo el mando del ministro Andrés Chadwick. Todo para no dialogar, todo por no sentarse y conversar con los docente del país movilizados. Esas artimañas le hacen muy mal a la democracia. Presidente pare este show y de solución efectiva a este conflicto”, agregó posteriormente.

Para el diputado Gabriel Boric, Cubillos se "ha convertido en un problema para la solución" al problema docente, aunque después indica que el "motivo de fondo es que este Gobierno es indolente ante la precariedad en que el Estado tiene a la educación pública".

En un tono más cordial comentó el diputado de la Democracia Cristiana y miembro de la Comisión de Educación, Mario Venegas, quien espera "que exista voluntad política de la ministra Cubillos para alcanzar un acuerdo con los profesores".

"Espero que la ministra entienda que su responsabilidad es buscar fórmulas de acuerdo para solucionar el paro docente. Por eso es muy importante la voluntad política que manifieste la ministra para de llegar algunos acuerdos, para que los profesores sientan que efectivamente consiguieron con esta manifestación y que muchos de ellos requieren voluntad política de parte de ella", agregó.

Finalmente, el alcalde de Renca, Claudio Castro (DC), compartió un comunicado firmado por todos los presidentes de los partidos de oposición, con el siguiente mensaje "Hago un llamado URGENTE a dialogar para encontrar solución a demandas justas que presentan las y los profesores. 4 semanas sin clases ameritan buena voluntad y acuerdos para fortalecer la #EducaciónPública".