La interventora en la crisis dentro de la Comisión de Medicina Preventiva y Discapacidad (Compin), Paula Labra detalló los resultados del primer informe que busca solucionar el problema dentro de la institución.

De acuerdo al documento, hay más de 27 mil licencias que están retrasadas en cuanto al pago.

La oficina registra un total de 27,104 licencias tardías y entre ellas, 20,700 tienen un retraso de más de 60 días .

La Subsecretaria de Salud, Paula Daza Señaló entre los principales problemas que "hay paradas en la oficina del contralor médico por diferentes motivos, porque no hay registros o no he recibido certificados y el segundo obstáculo es que vemos un cuello de botella en el cálculo de la subvención, porque faltan antecedentes que deberían haber entregado principalmente al empleador".

En el caso de licencias cuya demora excede los 60 días, el Minsal se ha comprometido a resolver el 66% de las mismas la próxima semana mientras esperan resolver los 6,300 restantes, que involucran casos aún más complejos, para el 15 de julio.