Marcelo Schilling le envía un mensaje a Elizalde antes del Comité Central del PS: "Le hemos pedido un gesto de grandeza"

Este sábado, el Partido Socialista realizará el Comité Central, en medio de uno de los peores momentos del PS, como la elección entre Álvaro Elizalde y Maya Fernández, y los vínculos del narcotráfico con el partido.

En este sentido, el diputado Marcelo Schilling, histórico militante del PS, comentó la actual situación, antes de llegar al ex Congreso Nacional donde se realizará el encuentro. Schilling, como miembro de los partidarios de Fernández, había pedido una mesa de consenso para destrabar la crisis, la cual fue rechazada.

"Yo creo que la situación es grave, no sé qué consecuencias más pueda tener", indicó.

Según él, esto se debió a que "en la lista que encabezó el senador Elizalde no hay conciencia de que tuvieron una mala conducción política y que hubo un grave deterioro orgánico del partido bajo su administración. Y porque tampoco toman nota de la gravedad del juicio crítico que tiene hoy la sociedad chilena sobre el PS después de los reportajes de los medios de comunicación sobre San Ramón".

"Nadie alega que ganaron, eso no está en discusión. Lo que está en discusión es la receta para el enfermo. Si ellos creen que con la misma receta van a mejorar al enfermo, bueno, que le apliquen la misma medicina hasta el final, sin interferencia de nuestra. Nosotros opinaremos en la comisión política y en el Comité Central. La sociedad chilena y muchos socialistas que hoy están apartados del partido estiman necesario una autocrítica política", agrega.

Por eso, y con el fin de solucionar la crisis, llegará mañana con "la mejor cara", ya que "si recogen nuestras propuestas, nosotros le ayudaremos, incluso, a redactarlas mejor, y enriquecerlas, en eso, cuentan con toda nuestra colaboración. Pero el tema de fondo es que nosotros creemos que es necesario un cambio".

Si bien pide algún gesto del lado de Elizalde, Schilling dice que su bando "también estamos dispuestos a hacer gestos de grandeza, de hecho, mañana no va a ocurrir nada de los hechos catastróficos que algunos anuncian, como que la disidencia se va a retirar del comité central, que no estará en la comisión política, que no vamos a participar de la redacción de los acuerdos, de las resoluciones, nada de eso va a ocurrir; lo único sí, ya que ellos tienen la convicción de que lo han hecho estupendo y que van a continuar haciéndolo estupendo, ellos tienen que hacerlo solos porque nosotros creemos que no ha sido así".