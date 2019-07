Miles de chavistas rechazan el informe Bachelet en las calles de Venezuela

Miles de chavistas marcharon este sábado (13.07.2019) en Caracas y otros estados para rechazar el informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Venezuela, y condenar su "actitud sumisa" y "cómplice" a los "abusos" de EE. UU., país al que acusan de redactar el documento.

"Nuestro pueblo (...) rechaza en cada una de sus partes ese informe presentado por la señora Bachelet y condena la actitud hipócrita, condena la actitud sumisa, condena la actitud de cómplice de la señora Bachelet", dijo el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, quien lideró la movilización y su posterior acto.

En el informe presentado por Bachelet la semana pasada se insta al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a acabar con "las graves vulneraciones de derechos" en el país.

En el documento se denuncia que, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia "orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno" con detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos. Documenta, entre otros graves hechos, más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas entre enero de 2018 y mayo de 2019.

Sin embargo, Cabello consideró que Bachelet no escuchó a las "víctimas de la guarimbas (manifestaciones violentas)" cuando se reunió con ellas y que tampoco tomó en cuenta el "bloqueo" económico de Estados Unidos como "la principal causa" de la situación que hoy atraviesa Venezuela.

Para los oficialistas, el informe presentado por Bachelet, quien estuvo de visita el pasado junio en Venezuela para constatar la situación de derechos humanos, fue redactado por el enviado de EE. UU. para Venezuela, Elliott Abrams.

"Nada de lo que dice ese informe es la realidad"

En la marcha, que recorrió el centro de Caracas y que se vio momentáneamente interrumpida por la lluvia, no participó el presidente Nicolás Maduro, quien solo se limitó a celebrar, a través de Twitter, las movilizaciones que se realizaron en Caracas y otros estados.

Algunos de los asistentes a la marcha en la capital venezolana, entre los que se encontraban trabajadores públicos o representantes de movimientos chavistas, pedían a Bachelet no dejarse "manipular" por el "imperio".

"Nada de lo que dice ese informe es la realidad que estamos viviendo los venezolanos que hemos hecho en 20 años de revolución", dijo a Efe Gregoria David, una de las encargas del equipo de distribución del programa de alimentación del Gobierno conocido como CLAP en la parroquia caraqueña Antímano.

"La señora Bachelet no escuchó a Venezuela"

Desde la tarima dispuesta en la sede de la Vicepresidenta en Caracas, donde culminó la manifestación, la vicepresidenta Delcy Rodríguez también manifestó su rechazo al informe de la alta comisionada por considerarlo "sesgado" e "infame".

"La señora Bachelet lamentándolo mucho no escuchó a Venezuela, no escuchó a las víctimas de las guarimbas, por ejemplo, no escuchó a las víctimas del sicariato campesino", dijo Rodríguez y añadió que el informe "humilla al pueblo venezolano".

De acuerdo con información de distintos dirigentes del chavismo en Twitter, hubo movilizaciones en estados como Sucre (noreste), Zulia (noroeste) o Nueva Esparta (noreste), algunas de las cuales Maduro calificó como "extraordinarias".