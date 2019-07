Trabajadores de Walmart Chile deponen huelga tras acuerdo con empresa

Unos 17.000 trabajadores de la cadena Walmart Chile retornaron este martes a sus trabajos después de que el sindicato y la empresa lograran un acuerdo y depusieran una huelga que llevaba seis días.

Entre los principales logros, el presidente del sindicato, Juan Moreno, señaló a los periodistas que se logró un reajuste salarial real de hasta un 5,1 % y que todos los trabajadores afectados por la multifuncionalidad (deberán cumplir varias funciones) tendrán un reajuste adicional de 3,5 %.

No obstante, Moreno manifestó no estar del todo satisfecho ya que la empresa reajustó el bono por término de conflicto solo en un 35 %. "Pero aceptamos la propuesta dado que la movilización no se podía sostener por más tiempo", de acuerdo con el mandato de las bases durante una asamblea del domingo pasado, agregó.

Desde la empresa indicaron que también se accedió a una capacitación para reconversión y mayor empleabilidad, acotando que "desde este martes los supermercados de los formatos Lider, Express de Lider y SuperBodega aCuenta afectados a lo largo del país, retomarán su funcionamiento normal".

Walmart destacó también que "durante los últimos años la compañía ha concretado más de 40 negociaciones en buenos términos, basadas en la colaboración mutua en torno a los objetivos corporativos, el fomento de un buen clima laboral y el desarrollo de las personas en la empresa".

La huelga había supuesto el cierre de unos 130 supermercados de los distintos formatos que la multinacional estadounidense opera en Chile, mientras más de un centenar funcionaron "a media máquina".

Walmart opera en Chile los supermercados Híper Líder, Líder Express, Central Mayorista, Superbodega Acuenta y Ekono, con un total de 371 establecimientos.