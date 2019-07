Diputado Ramírez revela secreto de Piñera en medio de críticas por días administrativos: "se ha quedado a dormir" con pijama en La Moneda

Este miércoles, el Presidente Sebastián Piñera visitó la ciudad de Osorno para ratificar que el suministro de agua potable, el que está cortado desde hace una semana, volvería ese mismo día en su totalidad. Tras eso, emprendió un vuelo a Santiago, ya que tenía que viajar nuevamente, esta vez a Estados Unidos, para participar en un seminario de Google.

Sin embargo, el agua no volvió, lo que ocasionó la molestia de los vecinos, quienes pidieron que Piñera regresara a la ciudad para normalizar el servicio sanitario. Finalmente, el Mandatario suspendió su viaje, y el Ejecutivo aclaró que Piñera viajaría en un vuelo comercial pagado por él y que usaría dos días administrativos para justificar su ausencia.

A pesar de su decisión, el viaje fue cuestionado y criticado por el viaje, el que mantuvo en especial reserva. Según su propia palabra, en la conferencia donde anunció su decisión de no viajar a Estados Unidos, dijo que se trataba de un “seminario de muy alto nivel, con la participación de expertos de categoría mundial” y donde se abordarían tres temas claves para el país: calentamiento global y el cambio climático, libre comercio, e inteligencia artificial y las tecnologías 5G.

Debido a esto, desde Chile Vamos salieron a respaldar a Piñera y a su decisión de tomarse dos días administrativos para asistir a este evento, a pesar de la crisis que ocurre en Osorno. En ese sentido, el diputado Guillermo Ramírez (UDI) contó que él trabajó con Piñera durante su primer mandato y afirmó que es sabido que “es trabajólico”, por lo que era raro que se tomara estos días libres.

“Él trabaja de lunes a domingo, no es capaz de tomarse días libres. Que se tome dos días administrativos, uno dice, ‘chuta, acá hay algo importante'”, agregó.

Según el parlamentario, en entrevista con CNN Chile, el jefe de Estado “es un tipo que no descansa y a las vacaciones siempre se va a Caburgua, está supuestamente por tres semanas, pero se queda 10 días y vuelve, que para la gente que trabaja con él es dramático”.

Para explicar y ejemplificar mejor lo trabajólico que es Piñera, contó una historia: "El Presidente empezó a contar una anécdota y dijo: ‘el otro día estaba aquí en La Moneda y empecé a oír unos ruidos, y entonces me levanté en pijama a ver quién era, porque no me dejaba dormir‘”, dijo el parlamentario. Fue entonces cuando sus interlocutores lo interrumpieron para preguntarle si acaso dormía en La Moneda.

“Y él nos dice, ‘bueno, efectivamente cuando tengo que salir muy temprano a alguna cosa desde acá o me quedo hasta muy tarde, me quedo a dormir en La Moneda‘”, sostuvo Ramírez.

“Eso yo creo que no lo había hecho en el primer gobierno”, agregó el diputado UDI. “Ya estamos hablando de un presidente que en este segundo período se ha quedado alojar en La Moneda algunas veces para no perder tiempo de traslado desde La Moneda hasta su casa”, sentenció.