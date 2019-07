Se avecina primaria en Chile Vamos: Joaquín Lavín indica que irá a la reelección por Las Condes

Haciendo caso omiso a los que quieren que inicie su tercera candidatura presidencial, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín indicó que buscará ser reelecto en la comuna.

Ante la pregunta de radio Infinita sobre si quiere seguir como alcalde, Lavín respondió que “Sí”, pero inmediatamente precisó que “tampoco me gusta decirlo así, porque todavía queda tanto… queda más de un año para eso”, dejando abierta la posibilidad de tomar otro camino.

En ese sentido, tendrá que enfrentarse en primarias a Carlos Larraín, carta que impulsará Renovación Nacional.

Uno de los motivos que incitó a Lavín a buscar la reelección es el poder y el rol actual de los jefes comunales. A su juicio, "ser alcalde no es como en mi antiguo periodo. Hoy día ser alcalde te permite crear cambios culturales que tienen un impacto en la sociedad, como el acoso callejero, las bolsas plásticas (…). Puedes generar cambios que le hacen sentido a la sociedad…”.

A pesar de su decisión, no deja de lado una eventual candidatura presidencial, considerando los últimos sondeos que lo ubican como uno de los más populares rostros de la política chilena. Sin embargo, Lavín no piensa "en eso, ni quiero pensar en eso, para mí la vida tiene muchas vueltas, pasan muchas cosas, yo he estado otras veces en primeros lugares de la popularidad y he estado en últimos lugares también. Yo hoy vivo el día a día y mi día a día es ser alcalde de Las Condes, y eso es lo que quiero hacer, no quiero proyectar cosas futuras que pueden pasar o que pueden no pasar”.

Desde el entorno del edil se limitan a señalar que Lavín desea continuar siendo alcalde de Las Condes y que hoy no desea presidencializar su figura. Por ello, ha evitado participar en foros con otros precandidatos del sector.