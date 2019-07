Se acaba el romance entre la U y Johnny Herrera: mientras el arquero pide jugar, Azul Azul no renovará su contrato

Al parecer, el idílico romance entre la Universidad de Chile y Johnny Herrera comienza a llegar a su fin. El arquero termina contrato a fines de este año y desde Azul Azul, la concesionaria que administra el club, no se han acercado a él para renovar, de cara al 2020.

Mientras eso ocurre, la hinchada azul volvieron a corear el nombre el fin de semana, a pesar de que el arquero titular, Fernando de Paul fue clave para que la "U" clasificara de fase en la Copa Chile tras derrotar a Deportes Temuco.

Un quebradero de cabeza para el técnico azul, Alfredo Arias, quien, a pesar de las presiones de la hinchada, tiene su decisión tomada: Herrera no está dentro de sus planes. El mismo golero reconoce que "de verdad no tengo idea de qué pasará conmigo. Quiero terminar el contrato de buena forma y ahí veré lo que hago".

Según el diario El Mercurio, en Universidad de Chile "hay una política de renovación y, si se queda solo De Paul (Fernando), se buscará un arquero que venga a pelearle el puesto”.

Y en ese sentido, Herrera considera extraña su actual situación: "Obvio que me llama la atención. De ser un jugador seleccionado y el con más títulos en el club a que no te pesquen ni para la Copa Chile, es raro. Imagino que debe estar sumamente respaldado para mi caso puntual. Más cuando pasan otras cosas extrañas que mejor me guardo por el momento del club y para no entorpecer lo que viene".

"En esta ocasión, si la postura de Arias es esa, no tengo mucho que hacer. Tendré que esperar a que se vaya él para jugar o irme a otro club. O terminar contrato a fin de año e ir donde pueda disputar el puesto de buena forma. Como corresponde, ganándoselo día a día y jamás esperando la lesión de un colega para jugar", aseguró Herrera en entrevista con el diario La Tercera.

Dentro de las razones que esgrimen en Azul Azul está el alto sueldo de Herrera. Al irse, permitirían a la U ahorrar una buena suma de dinero, considerando el mal presente económico del club.