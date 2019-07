Diputada Camila Flores presenta proyecto para castigar la zoofilia con cárcel

Parlamentarios de RN, liderados por la creadora de la iniciativa, la diputada Camila Flores, presentaron un proyecto de ley que busca tipificar la zoofilia como un delito. Lo que se busca en modificar el Codigo Penal para sancionar estas conductas con pena de hasta tres años de cárcel.

“El proyecto pretende modificar el Código Penal para crear la figura de la zoofilia o conocido internacionalmente como bestialismo", indicó Flores.

"Esto a propósito de los hechos de los que tomamos conocimiento hace unos días atrás de una gatita en la comuna de Quilpué que fue violada y la dejaron en las peores circunstancias físicas”, agregó.

"Para nosotros nuestras mascotas son parte de nuestra familia, no son objetos a los que no se les puede proteger jurídicamente”, aseguró.

En esta línea, la legisladora oficialista sostuvo que la " legislación no contempla la zoofilia como en otros países, donde uno de los pioneros ha sido Francia", por lo que "solicitan modificar el artículo 291 del Código Penal para incorporar una condena penal asociada de 541 días a tres años de cárcel, más las multas correspondientes en UF”.

"Si nosotros no ponemos atajo a hechos como estos, a descriteriados o degenerados que violan a un animal inocente, cómo no concluir o no preguntarse si es que hacen este tipo de cosas, por qué no pueden el día de mañana hacerlo con un niño que también tienen las características de inocencia y que no se pueden defender”, añadió la diputada.