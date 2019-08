ENAP mejora resultados en US$152,6 millones pero advierte que “la situación financiera sigue siendo muy delicada”

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) logró una utilidad después de impuestos de 18,3 millones de dólares en el primer semestre del 2019.

De acuerdo a la estatal, la mejora en resultados se explica por las medidas de austeridad y productividad adoptadas por la actual administración, que generaron ahorros por US$ 53 millones, provenientes de reducciones de gastos de personal, logística y administración.

Lo anterior unido a una mayor eficiencia en sus procesos productivos tanto en el área de Refinación y Comercialización (R&C) como en Exploración y Producción (E&P), se tradujeron en una mejoría de US$ 124 millones en el resultado operacional.

En el detalle de los resultados semestrales, antes de impuestos, la estatal registró una pérdida de US$ 3 millones, cifra que se compara muy positivamente con la pérdida de US$ 77,6 millones obtenida en el mismo periodo del 2018, implicando una mejoría de US$ US$ 74,6 millones.

Aislando los efectos extraordinarios contabilizados en el primer semestre del año anterior -reverso de provisión de incobrables por US$ 22 millones y ajuste de repuestos por NIF por US$ 56 millones-, los resultados mejoran en US$ 152,6 millones.

“Escenario desafiante”

El Gerente General de ENAP, Andrés Roccatagliata, destacó que estos resultados responden a los esfuerzos que ha hecho la empresa para ser más eficiente, productiva y estricta en el uso de los recursos: “Hemos mejorado y obtenido avances en productividad y eficiencia, pero la situación financiera de ENAP sigue siendo muy delicada y el escenario que se vislumbra para el segundo semestre es muy desafiante. Debemos mantener las medidas de eficiencia y productividad”.

En el ámbito estratégico, Roccatagliata señaló que “tenemos un profundo compromiso de todos los que trabajamos en ENAP con el medio ambiente, para lo cual ejecutaremos un plan de inversiones asociado a mejoras ambientales en nuestras instalaciones de Aconcagua y Bío Bío, el cual superará los US$ 300 millones durante los próximos años. Esto en conjunto a la permanente preocupación por la seguridad de las personas, el clima laboral y la innovación, serán los pilares que guiarán la visión de ENAP”.