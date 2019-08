Diputado Carter (UDI) denuncia que recibió amenaza de muerte luego de presentar iniciativa que busca incorporar inmigrantes al Servicio Militar

Los inmigrantes, que en Chile ya suman en los últimos años más de un 1.200.000 personas, podrían realizar el servicio militar de manera voluntaria y suplir de esa forma las cientos de vacantes actuales que sufren los institutos militares, informaron este miércoles fuentes legislativas.

Frente a esto el diputado UDI, Álvaro Carter presentó un proyecto de ley que busca que aquellos inmigrantes que residen definitivamente en este país suramericano puedan efectuar el reclutamiento militar de manera voluntaria. Pero al parecer la noticia no cayó bien para todos.

Según explicó Carter, después de hacer público el proyecto de ley, “he comenzado a sufrir una serie de insultos a través de redes sociales, pero esta vez es distinto, fui amenazado de muerte desde una cuenta anónima”.

Por lo mismo, Carter denunció los hechos ante la Policía de Investigaciones, “durante la noche de este viernes la policía estuvo en mi casa tomándome declaración. Esto no me intimida ni paraliza, me parece que en estos tiempos es inaceptable que alguien por pensar distinto sufra este tipo de situaciones".

En cuanto a las amenazas el diputado contó que, “éstas cobardemente las hace alguien desde el anonimato. Basta de intolerancia, aquí pueden existir puntos de vistas distintos, pero llegar a este extremo me parece grave e inaceptable, por eso lo denuncio y hago público”.

Para finalizar el parlamentario agregó, “este tipo de hechos no me amedrentará, muy por el contrario, seguiré trabajando aún con más fuerza en el combate contra los narcos, y no me cabe duda que la policía encontrará al cobarde sujeto que desde el anonimato intenta intimidarme”.