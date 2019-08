Organizadores suspenden marcha "antimigrantes" y apuntan a Piñera: "Le ha dado la espalda a los ciudadanos honestos"

El partido Social Patriotas, organizadores de la marcha para protestar contra la política migratoria del Gobierno, anunció a través de sus redes sociales que decidieron suspender la convocatoria. Esto luego de que la Intendencia de Santiago negara el pasado jueves la autorización para que se llevara a cabo la polémica movilización.

"Debido a la negativa de Karla Rubilar y del Gobierno en autorizar la legítima manifestación de mañana 11 de agosto, comunicamos que esta no se llevará a cabo. Estamos barajando la mejor ocasión para hacer patente nuestro descontento con las políticas migratorias actuales", escribió en su cuenta de Facebook el Partido Social Patriotas.

Desde la colectividad -que había llamado a asistir armados a la convocatoria- agregó que "el día de ayer nuestro presidente Gaspar Rivas había llamado a asistir a Plaza Italia. Hoy nos confirman que la intendencia no proporcionará apoyo de carabineros, además de llevar preso a quien se manifieste. Sería sumamente irresponsable de parte nuestra mantener ese llamado bajo estas condiciones, por lo tanto no participaremos en acto alguno el día de mañana y llamamos a nuestros adherente, simpatizantes y militantes a no asistir a ninguna convocatoria para mañana".

Bajo esta premisa, y frente a la negativa de la Intendencia, lanzaron críticas a la administración del Presidente Sebastián Piñera. "Una vez más queda demostrado que le han dado la espalda a los ciudadanos honestos de nuestro país. Estamos evaluando un nuevo día, para una gran concentración en la que haremos patente nuestro rechazo a esta política migratoria", sentenciaron.