IVA a los servicios digitales: Fiscalizadores del SII advirtieron doble tributación para los consumidores y el Gobierno "entiende el sentimiento" de la gente

A un año del inicio de su tramitación, este jueves en la Cámara de Diputados se aprobó la reforma tributaria, hecho que no estuvo ajeno a las críticas.

Uno de los puntos de la modernización tributaria fue criticado: el relacionado con el IVA a los servicios digitales, como Spotify o Netflix. La Cámara lo aprobó con 123 votos a favor, 20 en contra y 4 abstenciones. Las críticas apuntan a que los usuarios podrían pagar doble impuesto.

Al respecto, los fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos advirtieron que podría generarse una doble tributación para los consumidores. Por ejemplo, en aplicaciones de comida y entrega a domicilio, se cobraría por el producto y adicionalmente por la entrega.

Así lo indicó Juan Apablaza, dirigente de los agentes fiscalizadores del SII, a radio Bío Bío: "No hay claridad absoluta".

"Tú vas a pagar por alimento 19% y además pagarás por la aplicación tecnológica otro 19%. Le estamos duplicando a la gente", añadió.

Emparejar la cancha

Desde el Gobierno, entendieron el malestar de la gente, como afirmó el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel.

"Entiendo el sentimiento de gran parte de la ciudadanía porque efectivamente la gente prefiere menos IVA que más IVA, pero también hay que explicar con claridad que en una economía de mercado las cosas funcionan cuando la cancha está pareja", explicó.

"Hoy día lo que tenemos es que las plataformas digitales no pagan IVA y todo el resto de los servicios no digitales sí pagan el IVA, hoy día tenemos por ejemplo plataformas digitales en materia de hospedaje, que no pagan IVA", añadió.

Esto, perjudica a las "pequeñas pymes y pequeños empresarios hoteleros del rubro turístico, entonces lo que queremos es emparejar la cancha porque cuando hay cancha pareja y reglas pareja la economía funciona mejor".