Mañalich sobre venta de medicamentos en góndolas: “La industria farmacéutica ha realizado un lobby para evitar que esto ocurra"

El ministro de Salud, Jaime Mañalich se refirió a la medida que permite la venta de medicamentos que no requieren receta médica en góndolas ubicadas en otros recintos comerciales, además de venderlos en las mismas farmacias sin intervención de los vendedores.

Según el titular de la cartera, “ha habido un lobby de gran magnitud por parte de la industria farmacéutica para evitar que eso ocurra”.

En ese sentido, explicó que el gasto de las familias chilenas en medicinas que no requieren receta médica, como el Paracetamol y el Ibuprofeno, es muy significativo y que la ley de fármacos dispuso que estos iban a ser vendidos en góndolas para que las personas los escogieran ellas mismas.

“El reglamento de esta ley no se realizó durante el gobierno anterior y recién lo estamos levantando para que se obligue a las farmacias a llevarlo a cabo y así no haya interrelación del comprador con el dependiente o el químico farmacéutico que pueda provocar que las personas se vayan con un medicamento más caro. Lo que queremos es que se lleven el que le conviene a sus necesidades”, dijo.

Sobre el eventual riesgo sanitario que la medida conllevaría como han advertido algunas entidades como la Asociación de Farmacias Independientes y el Colegio de Químicos Farmacéuticos, el ministro aseguró que éste no existe. “Sí existe una venta masiva de fármacos sin recetas en lugares no aptos como ferias y en condiciones que no son las óptimas. Estamos transformado ese mercado irregular y riesgoso por uno regulado y sin tener que pasar por una interacción que puede producirle desmedro financiero”, dijo enfático.