Fuad Chahín descarta efecto en la DC tras autodenuncia de Francisco Frei: era "un militante pasivo"

Tras la autodenuncia del hermano del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Francisco Frei, el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, descartó un efecto en el partido, quienes decidieron suspender la militancia del hermano favorito del exmandatario.

"Nosotros fuimos muy claros, acá nadie está por sobre la ley y el partido ha estado con mucha rapidez y con mucha firmeza, hemos pedido la suspensión inmediata de la militancia de Francisco Frei y esperamos que el Tribunal Supremo con la mayor prontitud posible pueda aplicar la máxima sanción que corresponde a nuestros estatutos y creo que esa sería la señal más clara", indicó.

"El partido hizo lo que tenía que hacer, hoy día Francisco Frei no es militante del partido. No hay ningún efecto para el partido, esto no tiene nada que ver con su vida política, él hace mucho tiempo que es un militante pasivo, que no tiene ningún cargo en el partido, hace décadas que no tiene ningún cargo en el partido, hace por lo menos 20 años que no tiene un cargo en el partido", reiteró.

.Y si bien Chahín enfatizó que "esto no tiene que ver con su vida política, esto tiene que ver con su vida privada", recalcó que "nosotros le exigimos el mismo estándar de comportamiento a nuestros militantes, en público y en privado".