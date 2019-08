Aguinaldos para Fiestas Patrias ascenderán a $65.000 pesos en promedio este 2019

Para este 2019, muchos chilenos podrían verse beneficiados con hasta 9 días de corrido de feriado laboral en Fiestas Patrias, en los mejores casos. Por otra parte, el tan ansiado aguinaldo alcanzaría en promedio los 65.000 pesos de acuerdo a un reciente estudio publicado por la consultora Show Me The Money.

José Antonio Gatica, Gerente General para Latinoamérica de Show Me The Money, explica que el estudio realizado a 314 organizaciones, “refleja una tendencia importante a que las empresas otorguen este beneficio de manera más generalizada. En 2017, alrededor de un 70% entregaban este beneficio en cualquiera de sus formas. En 2019 encontramos que el 80% de las organizaciones está entregando el beneficio, dado que reconocen la importancia que tienen estas festividades para las familias y lo ven como una forma de reconocer el trabajo que realizan las personas al interior de las organizaciones”.

Gatica indica que de acuerdo a las cifras entregadas por el estudio de Show Me The Money, “el monto promedio va a estar en torno este año a los 70 mil pesos por trabajador, teniendo un mínimo a considerar de 33 mil pesos en empresas pequeñas o medianas. Por otra parte, tendrá un monto máximo en la industria bancaria y en el sector minero, que bordeará los 300 mil pesos de gratificación por el concepto de aguinaldo”. El estudio evalúo también si las compañías diferenciaban el aguinaldo de acuerdo al cargo de la persona. Allí se muestra que un 43% de las compañías entrega montos diferenciados según nivel jerárquico. Para el especialista, esta tendencia de diferenciación irá desapareciendo con los años. “Esperamos que no haya ningún tipo de diferenciación ya que cualquier grupo familiar, de cualquier estrato social, debiera tener el mismo acceso a realizar la celebración”, manifiesta.

Las cajas familiares en retirada

El Gerente General de Show Me The Money señala que la modalidad de entrega del aguinaldo se diversifica entre la paga de un monto en efectivo, a través de gift cards, o una combinación de ambas. “Por excelencia la modalidad sigue siendo mayoritariamente la entrega del monto en dinero en mano de los colaboradores, algo que se sigue usando, pero aparecen nuevas formas de entregar el beneficio”, añade, indicando que “van tomando cada vez más fuerzas los beneficios que son entregados a través de las gift cards, o una tarjeta de regalo de una tienda en particular, o que les permita a las personas consumir según su propia necesidad. Lo que va en salida son las cajas familiares, que hoy en día no representan un gran beneficio. El costo de una caja familiar es bastante bajo si uno negocia con estas grandes compañías, por lo tanto la gente percibe un bajo valor en ellas. Las gift cards o alternativas más creativas como la tarde libre o los 9 días de corrido libres correspondientes a este año son más potentes que 30 o 40 mil pesos en la suma total en el paquete de beneficios”, concluye.