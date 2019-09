Embajador chino reitera críticas a diputado Bellolio e insiste en que violó los intereses de China

La semana pasada el embajador chino Xu Bu publicó una columna en El Mercurio titulada: “Diputado Bellolio se reunió con la persona equivocada”. En el escrito, el diplomático arremetió contra el parlamentario gremialista por el encuentro que sostuvo con Joshua Wong, el líder de las manifestaciones en Hong Kong contra el régimen de Beijing, a quien califica como un “matón social”.

Hoy, el diplomático, reiteró las críticas a Jaime Bellolio y dijo creer que sus actos han violado seriamente los intereses fundamentales de China.

"Él dice que el activista es una persona democrática, pero no lo es. Es un radical violento y ha dirigido a un grupo de personas que está dañando y rompiendo las instalaciones públicas de Hong Kong”, aseguró en entrevista con el matutino.

Bu hizo alusión a la serie de protestas llevadas a cabo durante varios fines de semana, las que se iniciaron por la controvertida ley de extradición que permitía que presuntos delincuentes fueran extraditados a China continental.

El embajador recalcó que ante todo se trata de temas que atañen a la soberanía de su país, y que cada quien debe velar por sus asuntos. “Cada país tiene su propia realidad. Acá hay diferencias entre ricos y pobres y también hay crímenes; sin embargo esos temas internos de Chile sobre los cuales yo no tengo comentarios”.

¿Y qué dijo el otro?

Por su parte, el parlamentario UDI respondió a Radio Dura que no entiende por qué el embajador miente.

"Y miente porque yo jamás he pronunciado palabras acerca de la independencia de Taiwán o la independencia de Hong Kong. ¿Qué es lo que yo sí he hecho? Viajar a Taiwán invitado por el gobierno de Taiwán, conocer experiencias de áreas tecnológicamente muy avanzadas y también pasar por Hong Kong donde el tema de mayor democratización y respeto a la dignidad humana me interesa”, explicó.