“Como Gobierno vamos a esperar”: la respuesta de La Moneda tras la denuncia sobre la jornada de furia del subsecretario Salaberry

El subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry (UDI), se mantiene en el cargo y “sigue trabajando”. Así respondió esta mañana la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, una vez conocido el reportaje de Radio Bío Bío, sobre la “jornada de furia” del funcionario de La Moneda.

La ministra salió a dar una vocería en Palacio, para fijar la posición del Gobierno luego de conocerse la denuncia periodística sobre lo ocurrido el pasado 25 de agosto, cuando Salaberry transitaba por Exequiel Fernández, en la comuna de Ñuñoa. Al llegar a Duble Almeyda cruzó la intersección sin respetar la luz roja a una velocidad imprudente y con la posibilidad de provocar un grave accidente.

Para peor, en la esquina se encontraba un fiscalizador municipal de Seguridad Ciudadana, quien al ver la infracción, lo siguió por la misma calle a la altura de José Domingo Cañas, con el objetivo de anotar la patente infractora, sin saber que el auto se trataba de Salaberry. En esa intersección, nuevamente atravesó en luz roja, señala la denuncia.

Al ver que repetía la infracción, el funcionario municipal lo detuvo, para hacer labor educativa al conductor. Ahí Salaberry bajó su vidrio no para pedir disculpas, sino para que responder agresiva y prepotentemente: “¿Qué querí hueón?” (sic).

El fiscalizador respondió, pero Salaberry dijo, gritando, “¡Ándate a la mierda, qué te creí paco c…!”. Y siguió: “¡Ándate a la conchetumadre! ¡No sabí’s con quién te estás metiendo! ¡Te voy a hacer cagar culiao! Ustedes son unos pobres hueones, no tienen autoridad”, añade la información del citado medio.

Posteriormente, subió su vidrio para, nuevamente, pasar una esquina con luz roja, esquina que tenía cámaras, por lo que fue fotografiado su auto y su placa patente.

Todo esto consta en un informe preparado por Marco Yáñez Hormazábal, quien labora en la Dirección de Seguridad Pública comunal.

Salaberry, viendo que escalaba el parte, le pidió a su hermana que evitarar la infracción, que, como popularmente se dice, le "sacara el parte". Iris Salaberry, funcionaria de la sede comunal, se comunicó -a las 17:09 horas del mismo día- con la central de comunicaciones.

En la oportunidad, solicitó información del móvil “69” para conocer la identidad del fiscalizador, pero el número no existe dentro del registro de móviles de seguridad ciudadana. Iris Salaberry volvió a la carga minutos más tarde con el dato correcto pidiendo expresamente la identidad del chofer. La versión que entregó en la oportunidad, fue que el guardia municipal Vicente Rojas persiguió por varias cuadras a su hermano “y habría intentado chocarlo”, señala el documento.

Pese a lo anterior, el parte 8306 llegó al mencionado tribunal, con fecha 28 de agosto. Radio Bío Bío intentó conocer la versión del propio Salaberry y del fiscalizador municipal a través de Ley de Transparencia, pero no obtuvo respuesta.

La versión de Palacio

La figura del subsecretario de Desarrollo Regional siempre ha sido considerada como polémica dentro del Gobierno. Hace algunos meses, en medio del debate por los gobernadores regionales, era incluso calificado como el subsecretario de la discordia en la derecha. Desde entonces, había mantenido un bajo perfil, hasta ahora cuando su nombre saltó a la palestra con esta denuncia.

Salaberry emitió una declaración, pero durante la mañana le dijo a la vocera que todo corresponde a hechos falsos.

Así lo indicó la ministra Cecilia Pérez, al plantear que hoy se ha conocido una denuncia "de hechos graves en contra del subsecretario, pero a la vez él sostiene categóricamente que todos los hechos ahí relatados carecen de veracidad, por lo tanto serían hechos falsos".

Debido a esto, desde el Gobierno le pidieron "que se ponga a disposición inmediata de la justicia, en este caso el Juzgado de Policía Local, y como Gobierno vamos a esperar lo que finalmente determina la investigación y la búsqueda de la verdad por parte de este tribunal, para tomar finalmente una decisión".

"Creemos que existen dos versiones, ambas categóricas, pero absolutamente discrepantes, y por lo tanto creemos que la justicia, que es lo que corresponde, se pronuncie", agregó.

La versión del subsecretario

Posteriormente, el mismo subsecretario, Felipe Salaberry, emitió una declaración pública confirmando lo dicho por la vocera horas antes en la mañana: que todo se trata de hechos falsos.

"Es completamente falso, de falsedad absoluta, que haya cometido una infracción de tránsito y mucho menos que haya insultado a un funcionario municipal", indicó en el comunicado.

Después, explicó, según su visión, lo que ocurrió ese 25 de agosto: "Conducía acompañado de mi madre de 82 años de edad y de mi hija menor, por lo que resulta aún más descabellada la acusación de que me habría pasado una luz roja. De hecho, la propia fotografía publicada revela que me encuentro detenido en un semáforo en Irarrázaval con José Pedro Alessandri, lo que desmiente todo el resto de la información publicada".

Y, además de confirmar que todas las preguntas que realizó el periodista de Radio Bío Bío fueron contestadas, aclaró que, en el ámbito judicial, "no he recibido citación alguna sobre estos hechos. Sin embargo, me pongo a disposición inmediata y concurriré, como todo ciudadano, a entregar mi versión al juzgado de policía local respectivo de los hechos denunciados".