Piñera defiende a Bachelet sobre vínculos con OAS: "Hay muchas cosas que pasan en las campañas que los candidatos no saben"

A modo de cerrar su paso por Estados Unidos, donde participó en diversas actividades de la ONU, el Presidente Sebastián Piñera concedió diversas entrevistas a los medios que se encontraban cubriendo el evento.

Además de las preguntas sobre el balance final de su participación en diversas cumbres sobre el cambio climático, la pregunta más recurrente fue sobre las acusaciones de Leo Pinheiro, expresidente de OAS, quien afirmó que la compañía –intervención de Lula da Silva mediante- le entregó 100 millones de pesos a la campaña de Michelle Bachelet.

Al respecto, Piñera defendió a Bachelet, asegurando que los candidatos "no necesariamente" deben estar enterados del modo en el que se financian sus campañas.

"Ella ha dicho que ella, personalmente, no ha estado involucrada, y no tengo por qué no creerle, pero es el momento de que hablen la Fiscalía y la Justicia. Espero que la Fiscalía y la Justicia investiguen, describan la verdad y tomen las medidas que correspondan", señaló en entrevista con Mega.

"No tengo ninguna razón para no creerle (a Bachelet)", dijo posteriormente a periodistas de Canal 13 y TVN.

"No tenemos ningún antecedente que nos permita dudar de su palabra, pero es un tema que tiene que ser investigado por la Fiscalía y la justicia. La fiscal (Ximena) Chong ya planteó que va a pedir toda la información desde Brasil, y los tribunales de justicia tendrán que determinar", añadió el Jefe de Estado.

"La ex Presidenta Bachelet ha planteado que puede haber otras motivaciones, (pero) yo las desconozco", agregó Piñera.

Continuando con el mismo tema, Piñera aseguró ante la pregunta "¿un candidato está obligado a saber cómo se financia su campaña?", que "no necesariamente".

"Hay muchas cosas que pasan en las campañas que los candidatos no saben, y yo, por tanto, pienso que en esta materia –como lo ha dicho nuestro Gobierno desde el primer día- no tenemos ningún antecedente que nos permita, a esta altura, establecer responsabilidades. Eso le corresponde a la Fiscalía y a la Justicia, y espero que actúen en forma rápida y lleguen a la verdad", indicó a CNN Chile y CHV.

El puente Chacao

Tras defender, de forma sutil, a Bachelet, le tocó el turno al mismo Piñera, quien fue cuestionado en CNN Chile sobre las denuncias que aseguran que la licitación del puente Chacao fue anómala -proceso en que se habría realizado el financiamiento a la campaña de Bachelet, por un monto cercano a los $100 millones, según denunció el empresario Leo Pinheiro-, y afirmó que todo se ejecutó según las normas.

"El proyecto del puente sobre Chiloé es un proyecto muy antiguo. Lo promovió con mucha fuerza el Presidente Lagos. Lo descartó la Presidenta Bachelet en su primer Gobierno. Nosotros revivimos ese proyecto y efectivamente se adjudicó a un consorcio que estaba liderado por una empresa coreana llamada Hyundai, y donde también participaba una empresa brasileña (OAS). Esa empresa brasileña mucho después de la adjudicación fue acusada de actos de corrupción y quebró, y por tanto está fuera de este proyecto", dijo.

"Y le aseguro que esa licitación que se hizo de forma absolutamente transparente, abierta, fue una licitación absolutamente ajustada a derecho y ajustada a las normas de probidad que corresponden", sostuvo.

Balance de la gira

Finalmente, Piñera realizó un balance final de su paso por Estados Unidos, donde el lunes participó de la Cumbre de Acción Climática y el martes de la Asamblea General de la ONU, además de una serie de otras actividades relacionadas con discutir el cambio climático.

Sobre esto, el Mandatario cree que dejó un legado a futuro: "Por supuesto que va a ser parte de un legado. Hay que reconocer que la voz de Chile hoy es escuchada y respetada en el mundo entero. No es casualidad que Chile sea sede de la COP, de la APEC, que estemos presidiendo la Alianza del Pacífico y el Prosur y que seamos invitados a los grandes eventos de los líderes del mundo como el G20 o el G7", manifestó.

No obstante, Piñera subrayó: "El legado que quiero dejar en mi país es muy simple: que los chilenos tengan una mejor calidad de vida, más oportunidades, mejor educación, mejor salud, mejores empleos cuando termine nuestro Gobierno. Esa es la causa por la cual me levanto muy temprano en las mañanas y me acuesto muy tarde por las noches".