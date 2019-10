Natalia Compagnon asegura que el caso Caval "fue usado para poder pegarle al gobierno" de Bachelet

Siempre ha "dado la cara". Bajo esa premisa, la nuera de la ex Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, participó durante la noche de este jueves en el programa de TVN "Llegó tu hora" donde habló de todo, asegurando que el caso Caval fue usado para golpear al gobierno de ese entonces.

Según su opinión, "el caso fue algo tremendo, es lo más parecido a un tsunami que te puede pasar en la vida (...) Con relación a otros casos, siento que se me midió con una vara distinta, desde hechos como cuando yo traté de salir fuera del país, me pedían cosas muy superiores", indicó.

"Me caricaturizaron y me dejaron como la mala de la película. Hicieron del caso judicial una teleserie", dijo.

En relación con el caso Caval y el impacto que tuvo en el mandato de Bachelet, aseguró que "nuestro caso fue usado para poder pegarle al gobierno".

"Yo no expuse a la Presidenta (...) Creo que ella (Bachelet) actuó como debía actuar", sostuvo.

De acuerdo a su relato, una vez que se destapó el caso, descartó irse de Chile porque "uno siempre tiene que enfrentar las cosas, siempre he dado la cara. Yo no hice nada por lo que tenga que salir arrancando de este país".

En la misma entrevista descartó ser "amiga de Andrónico Luksic" y que lo conoció "en esa reunión, la que me informa por correo mi socio de ese momento".

"Hay grandes mitos respecto al terreno: nunca estuvo en nuestros planes hacer un cambio de uso de suelo, lo que se estaba haciendo era un desarrollo inmobiliario (...) Nunca nos sirvió un cambio de uso de suelo, con lo que estaba, estaba perfecto", precisó.

Compagnon descartó referirse a la ex Presidenta Bachelet y se limitó a explicar que tienen una relación "como la de cualquiera con su suegra".

Además, Compagnon cuestionó al ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, a quien calificó como "desleal" con la Mandataria, apuntando a una supuesta envidia por el rol del hijo de la Presidenta en La Moneda.

"Él pensaba que podía controlar a la prensa (...) se mareó un poquito con el poder", sostuvo.

Compagnon denunció haber sufrido presiones del ahora suspendido fiscal Emilano Arias, quien le dijo "échate tú la culpa y nosotros liberamos a Sebastián". Junto a esto, recordó que "me dijeron que tenían una foto de mi marido con otra mujer (...) fotos que jamás existieron".

"El fiscal Arias filtraba a la prensa muchas veces (...) Siempre que denuncié fue con pruebas, por qué no se investigó no me compete", aseveró.