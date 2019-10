Algunas previsiones descabelladas para 2019 se están cumpliendo

Cuando llega diciembre y los mercados están tranquilos, los analistas de estrategia presentan sus predicciones más descabelladas para el próximo año. Aviso: en realidad no esperan que se cumplan todas.

Pero el 2019 está resultando ser un año extraño para los mercados, y algunas de esas predicciones se están haciendo realidad. De las ocho “sorpresas del mercado financiero” publicadas por Standard Chartered Plc, dos se han materializado, mientras que otras tres aún son posibles.

Acierto:

La Reserva Federal recorta las tasas de interés

El Banco Central Europeo retoma la flexibilización cuantitativa

Todavía en juego:

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos intenta emitir un bono a 50 años

Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo para debilitar el dólar

El Reino Unido se enfrenta a un brexit sin acuerdo y la libra cae a la paridad con el dólar

Poco probable:

Hong Kong abandona la paridad monetaria con el dólar

La OPEP se separa y el crudo Brent cae a US$25 por barril

Japón monetiza la deuda nacional, el yen sube a 80 por dólar

Standard Chartered no fue la única que se atrevió a apostar. Saxo Bank A/S publicó sus “10 predicciones escandalosas” para 2019 en diciembre, incluida una que anticipaba la recesión en Alemania. Según numerosas mediciones, la mayor economía de Europa ya podría estar en ella. De las otras previsiones, no hay señales, entre ellas un caos producido por una llamarada solar y un impuesto global al transporte.

No obstante, cabe señalar, que las firmas no anticiparon todos los acontecimientos inesperados de este año. Ninguno de los bancos predijo una deuda de US$17 billones de rendimiento negativo -bonos que acarrean pérdidas para los inversores si se mantienen hasta el vencimiento-, un colapso del mercado repo de Estados Unidos o un ataque con aviones no tripulados en una instalación petrolera saudita. Pero bueno, no se puede acertar en todo.