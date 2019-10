El poder de la creación, del territorio y de la colaboración: las líneas que marcarán la XXVII versión de Stgo a Mil

Cada año el escenario es más desafiante. La lucha por la justicia, por una educación equitativa e integral, por el reconocimiento a nuestros pueblos originarios y por el respeto a las diferencias, son sólo algunos de los grandes temas que nos mueven como sociedad y que han dirigido los objetivos de este Festival que, desde sus inicios, se ha caracterizado por apostar e insistir en el rol fundamental que tienen las artes escénicas en estas reflexiones y en el desarrollo de espacios de diálogo para la ciudadanía. Ese es El Poder de Actuar de Santiago a Mil, el mismo que hoy se suma como slogan y hace un llamado a la acción, empujándonos a cuestionar lo establecido y luchar por una sociedad más inclusiva, reflexiva, transformadora y colectiva.

Desde las artes, y durante el 3 al 26 de enero, el Festival tomará esta bandera mediante una programación que cruzará múltiples focos a través de disciplinas como el teatro, la danza, la música, la performance, el circo y las artes visuales. Con 100 espectáculos confirmados –60 nacionales y 40 internacionales- provenientes de 26 países, donde debuta Burkina Faso, este año nos visitarán referentes desde territorios tan emblemáticos como Líbano, Grecia, Estados Unidos, Cuba y Venezuela, mediante una programación que destaca por sus distintos y potentes focos curatoriales.

Como una señal concreta a la apuesta que el Festival hace, año a año, por el desarrollo de ideas y el intercambio entre los artistas, La Fábrica de Creación será una de las importantes líneas de esta versión. Marcada por el regreso del chileno-alemán Antú Romero quien fue parte de los 25 años de Santiago a Mil con una versión contemporánea de La Odisea, este foco nos permitirá presentar una coproducción entre Chile, México, Uruguay y Alemania que recreará La Flauta Mágica/ Die Zauberflöte, de una forma libre, con acento latino. En esta especial adaptación, el compositor chileno Horacio Salinas (Inti Illimani) estará a cargo de la música, mientras que la cantante mexicana Julieta Venegas, hará lo suyo con las letras de las canciones y el reconocido dramaturgo y guionista nacional Guillermo Calderón, se sumará al guión.

El samoano Lemi Ponifasio (Birds with skymirrors, I am Mapuche) también volverá a pisar suelo chileno para presentar Love to Death (Amor a la muerte) junto a MAU Mapuche, la compañía que formó en Chile en 201, y el trabajo con la cantante mapuche Elisa Avendaño Curaqueo y la bailarina de flamenco Natalia García-Huidobro. Una performance que tocará temas como la relación de las personas con la naturaleza, el “ser mujer”, las relaciones de poder, la identidad y el destino, que sin duda se convertirá en uno de los puntos altos de esta edición del Festival.

Los títulos internacionales de La Fábrica de Creación también contemplarán el debut de la francesa Séverine Chavrier con Las Palmeras Salvajes (Coproducción con Dramatique National Orléans / Centre- Val de Loire, con el apoyo de Instituto Francés – Paris), basado en el texto homónimo de William Faulkner que describe la irresistible pasión de dos seres (Claudia Cabezas y Nicolás Zárate) que van contra el mundo y condenados a un triste final. Y la participación del belga y director artístico de KVS de Bruselas, Michael De Cocks quien, junto a la actuación de la chilena María José Parga, quienes presentarán una adaptación especial para Chile de Mañana es otro país. Una performance que ocurre dentro de un container donde el público se confrontará a la realidad de los refugiados y la inmigración ilegal.

“Constantemente nos preguntamos ¿qué se espera de un festival? ¿cómo contribuimos a la creación contemporánea? y ¿cómo generamos cambio social a través de las artes? Para nosotros cada Santiago a Mil debe provocar un espacio de encuentro, diálogo y acceso a las artes, pero también buscar la forma de aportar y retribuir al circuito artístico a través de diversos mecanismos como el apoyo a la creación. Este 2020 hemos apostado por crecer y generar cruces entre distintos artistas, relatos, lenguajes y formatos, para insistir que las fronteras no importan y que la clave de un trabajo exitoso es la colaboración”, señaló Carmen Romero, Directora de Santiago a Mil.

“Los invitamos a participar de esta fiesta multicultural que nos invita a reflexionar, a través de sus espectáculos y sus grandes invitados, sobre los temas que como sociedad nos movilizan. Los pueblos indígenas, la diversidad, el cruce entre culturas, la búsqueda de una sociedad más justa y el talento que traspasa fronteras serán algunos de los temas que abordará Santiago a Mil 2020, los mismos que como organización nos comprometen en esta alianza de más de 20 años”, agregó Alejandra Garcés, Directora de Valor Social de Escondida | BHP.

Desde Latinoamérica, tendremos el privilegio de contar con el reconocido argentino Lisandro Rodríguez y su nuevo título La Condición Humana (coproducción con Ciudad de Buenos Aires). Una obra con elenco local, donde el director toma como referencia las raíces del neoliberalismo chileno para preguntarse qué es el ser humano en tiempos de un libre mercado desatado. También de Argentina, el aclamado creador Daniel Veronese traerá Encuentros breves con hombres repulsivos (coproducción con Teatro Finis Terrae) de Foster Wallace, esta vez con casting nacional a cargo de Francisco Reyes y Marcelo Alonso quienes, en un juego de roles, se inmiscuirán en la condición masculina contemporánea y la falta de comunicación entre los géneros. Por su parte, y representando a Uruguay, contaremos con la participación de Roberto Suárez (Bienvenido a casa) y Chacabuco, un drama con tintes de comedia negra, que nos invitará a reflexionar sobre la muerte.

Dentro de esta línea, y en la senda de fomentar la realización de espectáculos que constituyan un aporte al desarrollo de la escena local, también se sumarán coproducciones nacionales ya estrenadas como Emergenz de José Vidal & Cía., Dragón de Guillermo Calderón, Pedro y el Lobo de Teatro y su Doble, Plata Quemada de Teatrocinema, Tragicomedia del Ande de Tryo Teatro Banda, Estado Vegetal de Manuela Infante, La desobediencia de Marte dirigida por Álvaro Viguera y 2118 Tragedia Futurista y Paloma Ausente de La Patogallina, además del estreno de El Horacio de Néstor Cantillana.

LOS TEMAS DEL HOY

Nuevamente, en Contingencia en Escena se agruparán montajes que plantean preguntas necesarias e incómodas en torno a las migraciones, las problemáticas de género y la memoria, entre otras. Por primera vez, y desde el Líbano, nos visitará el aclamado Rabih Mroué. El artista, uno de los principales exponentes de la nueva escena teatral árabe con base en lo documental y quien ha destacado por poner en el centro de sus creaciones los conflictos que ocurren en Medio Oriente, llegará con tres montajes que cruzan la política, la desesperanza y la corrupción en The Pixelated Revolution y Sand in the Eyes, Borborygmus y Looking For a Missing Employee. El teatro documental también se hará presente en este foco en manos de Rimini Protokoll (Stefan Kaegi) quienes vuelven ahora con Granma, metales de Cuba, un montaje que se pregunta, a 60 años de la Revolución Cubana, dónde quedó la utopía para las nuevas generaciones, y Tiago Rodrigues, una de las principales figuras del teatro portugués, quien nos traerá By Heart, un emotivo ejercicio teatral que rinde homenaje al poder de la memoria.

Desde España, en tanto, aterrizarán Agnès Mateus y Quim Tarrida quienes con su nuevo lenguaje teatral nos presentarán Rebota Rebota y en tu cara explota, ganadora de varios premios de la crítica y el público en Barcelona. Una provocativa performance que busca visibilizar la violencia de género.

Desde la otra vereda, nos encontraremos con el “único entre los artistas italianos”, como lo define el diario La Reppublica, Pippo Delbono. Con una producción multidisciplinar, como es su sello, este referente presentará La Gioia, que recorre el dolor, la locura y la muerte, para finalmente llevarnos a la alegría. Así también, lo hará el aplaudido griego Nikos Karathanos con The Birds, donde nos hará reír y repensar el lugar que habitamos gracias a una comedia audaz, radical y profundamente festiva sobre el sentido de la comunidad. En un formato menos convencional, los suizos Julie Beauvais y Horace Lundd se incorporan a la programación con Orlando (Virginia Woolf), una experiencia sensorial que tiene como fin encontrar una tierra donde no existen diferencias entre hombres y mujeres, y, aún más transgresor y original, el referente francés Philippe Quesne llegará con Farm Fatale, un montaje de vanguardia que, con humor, se pregunta qué pasaría si existiera un nuevo mundo sin los humanos que han devastado el planeta. Finalmente, el espectáculo francés Confieso que he vivido de Train de Nuit, repasará versos de Pablo Neruda, en un concierto teatral que deambulará entre las batallas sociales, la necesidad de amar y de creer en una utopía.

El foco Danza & Performance, con varios cruces contingentes, estará liderado por una de las figuras fundamentales del ballet mundial que regresa a Chile para presentar un repertorio deslumbrante que cruza lo clásico y contemporáneo. Carlos Acosta y su compañía nos deleitarán con cinco piezas, que reúnen lo mejor de su repertorio: Imponderable, Fauno, Alrededor no hay nada, Mermaid y Diez. También en danza, por primera vez tendremos el honor de presentar a un director proveniente de belga-burkinés, Serge Aimé con su espectáculo Kalakuta Republik. Inspirado en el músico y activista nigeriano Fela Kuti, la pieza es una coreografía vibrante y urgente sobre el compromiso de los artistas con la sociedad. Y rompiendo los esquemas estará la propuesta sueca-alemana de Jefta van Dinther, Dark field analysis un espectáculo que ocupa la sangre para analizarnos como seres humanos, creado por uno de los coreógrafos más vanguardistas de Europa.

LOS HORIZONTES LATINOAMERICANOS

Como todos los años, una parte fundamental de Santiago a Mil será poner en valor la creación de nuestra Región. Para trasladarnos a las geografías de sus países, sus cimientos y problemáticas, la bancada contará con varios representantes: México estará nuevamente en el Festival, esta vez con Makuyeika: Colectivo Teatral y su indagación en los pueblos originarios en Andares; también volverá Haití, ahora con Poésie Pays de NOUS Théâtre para trasladarnos a sus raíces, al son de la música y la poesía; Venezuela estará presente con Hay que tirar las vacas por el barranco de La Caja de Fósforos quienes nos pondrán sobre la mesa las enfermedades mentales; Brasil llegará por partida doble con ¿Esto es un negro? de E Quem É Gosta? y The Lingering Now de Christiane Jatahy, para tocar temas como el racismo y la migración; Bolivia traerá una original propuesta con Los Maderfakers de Kike Gorena, con una comedia negra entorno a la música metal; Uruguay se sumará con Cuando pases sobre mi tumba de Sergio Blanco para debatir sobre la eutanasia; mientras que Perú arribará con El apellido comienza conmigo y el teatro documental de Chaska Mori para hablar de la corrupción y Argentina con el relato musical de La Enamorada de Santiago Loza y dirección de Guillermo Cacace y La Persona Deprimida de Daniel Veronese con la implacable actuación de María Onetto.

FUTUROS PÚBLICOS

Desde su origen, Santiago a Mil ha tenido una vocación familiar, donde las nuevas generaciones tienen un espacio privilegiado: son los públicos del mañana. El circo será protagonista con Tabarnak de los canadienses Cirque Alfonse y el espectáculo gratuito Kaput del australiano Tom Flanagan; la fantasía estará a cargo, también en el espacio público, de los belgas Theater Tol y El Jardín de los Ángeles y La Parada de los Topos de Phillippe Quesne, mientras que las apuestas más clásicas llegarán con la reversión, elogiada por The New York Times, de King Lear de Contemporary Legend Theatre y de la mano de los chinos del Teatro de Ópera y Danza de Shenzhen con Cuatro Caballeros entre las Flores y del National Theatre for Children con Los Tres Monjes.. Además del broche músical que liderarán los haitianos de Bande à Pied Follow Jah.

EL PODER DE LA CREACIÓN LOCAL

Hecho en Chile. Esa marca que ya es aplaudida y reconocida a nivel internacional, ha sido y será el foco central de este Festival que ha buscado, desde sus orígenes, apoyar, difundir y mostrar el trabajo de nuestros creadores. Compuesto por un jurado de diez miembros que visionaron más de 100 obras, la selección para este 2020 estuvo marcada principalmente por temáticas y lenguajes con identidad propia, que nos enfrentan a nuestra historia, generando un diálogo basado en experiencias reales sobre los derechos humanos y conflictos políticos: Demasiada libertad les convertirá en terroristas de Ernesto Orellana; El Círculo de Alejandra Díaz Scharager y Andrea Giadach; El último apaga la luz de Ni desnudo ni bajando la escalera; Hedda Gabler de Claudia di Girolamo; Ka kiñe, Ka kiñe de Teatro a lo Mapuche; La Ciudad de la Fruta de Teatro La Provincia; Las Huachas de Teatro La María, Lucila, luces de Gabriela de Teatro de Ocasión; Mano de Obra de Teatro La Memoria; Mistral, Gabriela (1945) de Andrés Kalawski, dirigido por Aliocha de la Sotta; Mocha Dick de La Mona Ilustre; Pareidolia de La Llave Maestra; Proyecto Villa de Edison Cájas y Daniela Contreras; Trewa. Estado - Nación o el espectro de la traición de KIMVN Teatro y Yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual de Teatro del Antagonista. Y en danza, Árbol de Álvaro Pizarro; Corazón de Daniela Marini y Pablo López; El Arrebato de Natalia-García Huidobro; Es tan lindo saber que usted existe de Sebastián de la Cuesta; Resonar 2.0 de Francisca Morandé y Trance de JAFCO América.

En tanto, y gracias a un jurado independiente en regiones, la programación tendrá a Caporal de Teatro Universidad de Antofagasta; El latido del Cosmos de La Favorecedora; Los diálogos de la Merced, o dónde fue que la cagamos? de Loba Teatro; Mujeres de Pampa Unión de Laura Gildenberger

y Primera Patria o donde olvidé mi conejo de La Huella Teatro, de Antofagasta; Feroz y

Fronteras de Teatro La Peste de Valparaíso y 2070 El último documental animal de La otra zapatilla; El absurdo tesoro de la miseria de Óscar Cifuentes y Medea de Teatro Reconstrucción, de Concepción.

Gracias a su marca, impacto y elogios, otros títulos locales también se sumarán a la programación nacional como Invitados Especiales. Una oportunidad más para ver: Chau, Adiós Chatarra Electrónica de Los Fi; De Quijano a Quijote de Héctor Noguera; El Húsar de la Muerte de La Patogallina; El Sueño de Mó de Teatrocinema; Excesos de Cristián Plana; Junto al Lago Negro de Jesús Urqueta; Kassandra de Soledad Gaspar y Tarde de Verano de Ángelo Solari. También para disfrutar de las artes visuales a cargo de Monstruos Menores de Los Contadores Auditores y Rocio Hernández y el debut de las exposiciones: Jorge Brantmayer: Fragilidad y Excesos: Archivo abierto de la escena chilena 1983 – 1992 y Homenaje Rodrigo Achondo.

Dentro de esta línea, también habrá un foco especial dedicado a la Creación Joven en Teatro Camilo Henríquez con trabajos de dos emergentes artistas escénicas Impostoras de Mariana Hausdorf y La Torre de Stephie Bastias.

UN MOMENTO PARA DECIR: GRACIAS

Como cada año, Santiago a Mil reconoce el trabajo de las y los creadores que han dedicado su vida al desarrollo de las artes escénicas en Chile. Una tradición que continuará este 2020 con la distinción de dos destacados artistas nacionales: el director, dramaturgo y Premio Nacional de las Artes y la Representación 2007, Gustavo Meza, y la directora y actriz de teatro, cine, televisión, Elsa Poblete. Unidos por una vida dedicada a las artes, la pareja ha aportado de manera constante a la creación, docencia y difusión teatral, siendo parte fundamental de la historia del teatro local como miembros de la legendaria compañía Teatro Imagen, una de las agrupaciones más representativas de la resistencia cultural durante la dictadura militar en Chile.

EL FESTIVAL LO HACEMOS TODOS

Sin la ayuda de otros es imposible. Quienes trabajamos en las artes escénicas sabemos que contar con la colaboración y el apoyo de instituciones es fundamental, no sólo para lograr un exitoso modelo de trabajo, sino que, principalmente, para dialogar, encontrarnos y participar con nuevos públicos. Fundamental han sido las salas, nuestra sede oficial Centro GAM, y los centros culturales que nos abren sus puestas, los municipios, las Embajadas y los Institutos Culturales, como el Instituto Francés, el Goethe-Institut o el Instituto Italiano de Cultura. Además, en esta línea, Santiago a Mil 2002 tendrá nuevas alianzas con: Centro de Extensión del Instituto Nacional, Aldea del Encuentro, Festival Quilicura Teatro, Festival de Artes Escénicas de Recoleta y Teatro Aleph.

En 26 versiones, Santiago a Mil ha presentado 1.103 espectáculos nacionales y 500 espectáculos internacionales, en 40 comunas del país para 11 millones de personas. El Festival no sólo ha transformado enero gracias a su multidisciplinar programación, sino también gracias a desplegar espacios para el encuentro y las ideas mediante el programa de formación LAB Escénico y la Semana de Programadores Internacionales PLATEA.