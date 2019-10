Organizaciones sociales rechazan proyecto de Ley de Patrimonio presentada por el gobierno

Con un amplio rechazo del mundo social, cerca de 200 ciudadanas, ciudadanos, agrupaciones, comunidades, colegios profesionales, todas las asociaciones de funcionarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, del Consejo de Monumentos Nacionales, y diversas organizaciones firmantes, iniciaron una campaña de rechazo al proyecto de ley de patrimonio presentado por el gobierno de Sebastián Piñera, haciendo pública las razones por las cuales han solicitado que este proyecto no se legisle.

La primera acción es una carta abierta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, y al presidente de la Comisión de Cultura, Amaro Labra. En la carta, los trabajadores explican las razones por las cuales se solicita que no se legisle el proyecto de ley de patrimonio presentado por el gobierno.

"El proyecto de ley no tiene un origen participativo, democrático y soberano, y constituye una verdadera amenaza, pues bajo el argumento de modernizar la legislación vigente en materia de monumentos nacionales, existe una inspiración ideológica economicista y neoliberal, que pretende esencialmente desregular la normativa existente, dejando el patrimonio de Chile y sus comunidades expuesto al despojo y a la destrucción por parte de los intereses del mercado, las inmobiliarias y las empresas cuyo fin es solo el lucro", señala una declaración del Frente por el Patrimonio de este miércoles.

"Nos parece grave que el proyecto no se haya realizado desde un enfoque de derechos y no considere la participación soberana de las comunidades, ni de los pueblos indígenas en la institucionalidad, protección y definiciones del patrimonio", agrega.

El proyecto de ley propone el desmantelamiento del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, como órgano público técnico y referente en materia patrimonial, el cual ha sido recién creado como sucesor y continuador legal de la ex DIBAM, junto con la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Estos cambios fueron hechos a través de la Ley N° 21.045, denuncia el Frente.

"En la propuesta de ley se afecta de manera importante la labor y derechos de los/as trabajadores/as del Patrimonio, no se logra una real regionalización, se pierde el carácter técnico de la protección patrimonial, se pierden competencias ambientales y no se incorpora el diálogo con otros cuerpos legales", indica el comunicado.

De esta forma, los firmantes de la carta abierta concluyen que el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural (boletín N° 12.712-24), no protege el patrimonio, y estructuralmente no puede mejorarse con indicaciones que no podrán abordar los temas centrales.

"Dadas estas consideraciones, nos parece que la Cámara de Diputados, debe rechazar la propuesta de ley. De modo de permitir una efectiva discusión y que esta sea fruto de una participación real de ciudadanos, pueblos originarios, organizaciones sociales, e instituciones y sus trabajadores. La posibilidad de aprobar la idea de legislar supone, en la práctica, la aceptación de los principios y estructura básica contenida en este cuerpo legal, lo que entraña un grave riesgo de desprotección al patrimonio del país", señalan.

Con esta primera acción, el Frente inicia una campaña nacional para que el proyecto de ley de patrimonio del gobierno se rechace y no se legisle, a la vez que invita a todos quienes defienden el patrimonio a sumarse a esta campaña.