Mario Rozas confirma investigación contra Carabineros que abusaron de la fuerza durante el Estado de Emergencia

Durante esta tarde, el general director de Carabineros, Mario Rozas, aseguró que la institución ya investiga de forma interna a personal policial por detenciones violentas en el Estado de Emergencia.

"Ya hemos iniciado los sumarios administrativos correspondientes para poder establecer la certeza administrativa. Y si hay alguna responsabilidad, vamos a adoptar las medidas del caso. Somos los más interesados de que, en cuanto al control del orden público, las cosas se hagan de acuerdo a los protocolos de actuación que hemos diseñado", aseguró.

Tras decir esto, agregó que los uniformados que están siendo investigados se mantienen en funciones: "El debido proceso dice que deben mantenerse en la institución. Ahora, si hay una certeza administrativa frente un hecho que revista carácter de delito, se adopta la medida de expulsión si es que el caso así lo amerite".

Rozas también fue consultado sobre el protocolo en manifestaciones pacíficas. Ahí el general dijo que prefieren usar la expresión "control del orden público" y que "la palabra represión es muy fuerte".

"Nosotros, como trabajamos con las personas, siempre estamos con el diálogo. Si no funciona pasamos a la contención y finalmente al restablecimiento del orden público. Ahora, cuando hay un exceso, no he tenido ningún inconveniente en pedir perdón y sobre todo enmendar las conductas", sentenció.