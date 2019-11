Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos exige la renuncia de Sergio Micco al INDH

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), calificó de "intempestivas e incomprensivas" las declaraciones del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, cuando dijo que "no se han violado sistemáticamente los derechos humanos", por lo que exigieron su renuncia al organismo.

A través un comunicado, la AFDD señaló que "Las intempestivas e incomprensibles declaraciones del Director de Instituto de Derechos Humanos, Sergio Micco, al señalar que “no se han violado sistemáticamente los derechos humanos” y al dar a entender que país volvió a la normalidad, son graves y repudiables y no dudamos que obedezcan a una estrategia de blanqueamiento del gobierno. La disquisición lingüística sobre el concepto “sistemáticas” en este momento de crisis social e imparable represión no tiene mayor importancia. Lo que tiene efectivo significado en el contexto es que desde el día 18 de octubre a la fecha, se han violado masiva y gravemente los derechos humanos y ello no se puede y no se debe negar".

"Sergio Micco ha dañado la seriedad y credibilidad del Instituto de Derechos Humanos, ha ofendido a las víctimas y sus familias, se ha situado en la vereda opuesta al mandato legal que debe observar desde su condición de director de esa institución", agrega la declaración.

Finalmente, sostienen que Micco debe renunciar "porque no cumplió con su deber, que es defender a las víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. Sergio Micco debe renunciar por salirse de las normas y pretender limpiar la imagen del gobierno represivo".

Lea la declaración completa de la AFDD

La brutal y masiva represión ejercida por el Estado a través de Carabineros y Ejército en contra de la ciudadanía movilizada a lo largo del país, ha dejado un saldo de víctimas que dan cuenta del uso irracionalmente violento de los efectivos policiales. Chilenos asesinados, más de un centenar de jóvenes con pérdida de visión, ultraje sexual a mujeres y hombres, apaleos criminales, uso de gases en lugares habitados sin consideración alguna, tortura en recintos policiales, chorros de agua y prepotencia , son sólo algunas de las conductas que tipifican los hechos como graves violaciones a los derechos humanos.

No son excesos, no son accidentes, no son improvisaciones, son lisa y llanamente el resultado de la acción de un Estado terrorista y criminal que trató de reeditar las peores prácticas de la dictadura al decretar Estado de Excepción Constitucional y toque de queda. Los militares armados en las calles del país; el lobby con los dueños de los medios de comunicación para entregar una única versión de la crisis social y las movilizaciones; la declaratoria de guerra interna y la manipuladora división de los chilenos entre buenos y malos, entre pacíficos y violentistas; ha generado un cuadro de vulneración sistemática de los derechos humanos tanto numéricamente como por los efectos en la vida de miles de personas.

