Presidente de la Cámara de Diputados sigue con sus críticas al Cosena: "No era necesario convocarla"

Uno de los más críticos a la convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), fue el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores. Antes de participar, había expresado sus cuestionamientos a través de Twitter: “Creo que no se debió haber convocado al Cosena. Y voy a ser claro, no hay espacio para reactivar estados de excepción. Lo que corresponde es dar soluciones reales”.

Y hoy, siguió con sus críticas. "Yo le plantee al Presidente que hay dos expresiones de la ciudadanía, una, que es la importante, la trascendente, que es de las reclamaciones sociales, y no cabe duda que hay que ponerse a trabajar con celeridad en esto. El otro es un grupo de personas, minoritario que el están causando un daño al país brutal y también a la sociedad”, dijo, en entrevista con radio Agricultura.

“La reunión del Cosena se ha convocado en democracia solamente tres veces. La tercera fue ayer. Las otras dos fueron, a lo que nosotros entendemos, por problemas de riesgos en la seguridad nacional por causas externas. Ahí cabe la convocatoria a las Fuerzas Armadas y de orden junto a los representantes de los tres poderes del Estado”, indicó.

Sobre los motivos de la convocatoria de Piñera, Flores le expresó "con claridad (al Presidente) que no había que generar confusión, que el Cosena tiene un propósito y que no es el propósito para el cual había sido convocado. No era necesario convocar al Cosena, podríamos haber hecho una reunión de poderes del Estado, incluso con los mismos actores”.

“Pero cuando uno convoca a una institucionalidad que tiene un fin bien específico, que tiene que ver con la seguridad nacional que puede estar en riesgo por causas externas, la ciudadanía se confunde. ¿Cuál fue la primera lectura que hizo la gente? Van a ir las Fuerzas Armadas a la calle nuevamente. Y las Fuerzas Armadas, yo creo, es mi sensación, que no quieren salir a la calle porque no es su rol”, continuó.

Finalmente, Flores afirmó que “le dije al Presidente: ‘Usted tiene la oportunidad única de sumarse al proceso constituyente. Va a ser bien recibido, Presidente, necesitamos al gobierno, además del Parlamento, que nos sumemos todos'”.

Flores indicó que “no respondió” Piñera a sus cuestionamientos.