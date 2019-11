Lucy Ana Avilés quita financiamiento a la Fundación Para la Confianza por "razones políticas"

A través de un comunicado, la Fundación Para la Confianza, institución creada por Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton, informó que debido a "razones políticas" perdieron parte de su financiamiento para el 2020, luego de que la organización Viento Sur les ratificara que el aporte que entregaron en 2018 y 2019 no se hará efectivo nuevamente.

Viento Sur es una organización fundada por la filántropa chilena Lucy Ana Avilés y por su marido, el millonario estadounidense Benjamin Walton.

La fundación explica que gracias a "las donaciones de parte de esta institución nos han permitido atender de manera gratuita a cerca de 1.500 personas que han sido víctimas de abuso sexual infantil".

A Avilés y a Walton no les gustó el perfil político que estaba adoptando Hamilton. En concreto, según informa el diario La Segunda, les habría molestado una reciente entrevista donde señaló que el "Presidente Piñera se juega ser el presidente más nefasto de la historia de Chile o el que fue el impulsor de la nueva Constitución".

La Fundación Para la Confianza recalcó que son "una organización que tiene un solo posicionamiento político: los derechos humanos y, de manera particular, los derechos de los niños, niñas y adolescentes".

"Nosotros, de buena fe, hemos cumplido el convenio con Viento Sur, al igual que todos nuestros compromisos y sabemos que estamos en un momento de tensión política, pero nuestro actuar ha sido siempre desde la protección de los derechos de la niñez", cierran.

En su cuenta particular de Twitter, Juan Carlos Cruz dijo que "Nos quitan el financiamiento a @paralaconfianza y no nos afecta a nosotros, sino a cientos de niños que teníamos planeado ayudar.

@JosAndrsMurillo @JamesHamiltonCL @JP_Hermosilla El gran equipo de la fundación no se rinde y saldremos adelante. Fuerza y ánimo".