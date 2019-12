"Yo a nadie le debo": Diputada Carvajal desmiente deuda por compra de departamentos

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Loreto Carvajal, se refirió a la demanda en su contra por el no pago de la comisión de la venta de dos departamentos adquiridos en diciembre de 2018. "Se ha tergiversado mucho el tema, yo a nadie le debo", aseguró.

Según la demanda interpuesta ayer por el corredor de propiedades, René Ormeño, la parlamentaria PPD "no habría cumplido con el pago de $3.828.000, correspondientes al 2% del total del costo de los inmuebles ubicados en el sector de Villuco en la comuna de Chiguayante". Una adquisición de 174 milones de pesos, que según el demandante, la acusada canceló al contado.

En conversación con Emol, Carvajal explicó que "los departamentos son usados y no nuevos como se ha dicho, los pagué con dos vale vista de dos bancos, una parte la financié con un crédito de consumo y otra parte por mis ahorros".

"Tengo 45 años y trabajo desde los 18, soy una mujer súper ordenada, pago mis créditos, alrededor de tres millones mensuales, y es una inversión que uno hace. No tengo grandes bienes, ni vida de lujo, ni nada. Tengo un sueldo que es conocido, pero no hay nada oscuro ni oculto", agregó.

La diputada señaló que "llama poderosamente la atención que este señor (René Ormeño) dice que pagué al contado y en efectivo, pero basta ver la escritura para darse cuenta que hay dos vale vista y están ahí, en la causa. Es una mentira total".

En ese sentido, la legisladora calificó esta situación como "un aprovechamiento".

"Su abogado dijo que se habían tratado de comunicar y yo jamás lo había visto. Yo tengo domicilio conocido, estoy en el Congreso, alguien me podría haber venido a interpelar, pero es raro que me notifiquen en un tribunal y que esté toda la prensa", sostuvo.

Mea culpa

Luego de la demanda, se reveló que los departamentos adquiridos no figuraban en su declaración de patrimonio, por lo que nacieron los cuestionamientos hacia la diputada. Respecto a esto, dijo que "los departamentos son comprados en diciembre y ni siquiera he ido a buscar la copia de la inscripción (...)Por tanto, me correspondería ahora en abril del próximo año poder incluirlos y en eso no hay problema en hacerlo, es una cuestión de los plazos".

Sin embargo, la vicepresidenta de la Cámara Baja hizo su mea culpa. "Ahora obviamente voy a incorporarlo, ahí tal vez pude estar más pendiente, de eso no hay dudas. Ni siquiera los he podido poner en arriendo, porque no tengo tiempo para eso, no tengo problemas y ahí debo hacer una autocrítica, porque tenia que haberlo puesto y lo voy a hacer ahora", cerró.