FACh confirma audio filtrado pero asegura que no se han encontrado indicios de falla eléctrica en el avión siniestrado

El comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), Arturo Merino, se refirió al audio que le envió uno de los pasajeros que iban en el Hércules C-130 a su madre, diciendo que el avión presentaba una "falla eléctrica" y que "el itinerario se debía mantener hasta aterrizar en el continente blanco".

Al respecto, Merino confirmó la veracidad del audio. "El audio yo sé que existe, no lo he escuchado en particular, pero sé que existe. Y obviamente le vamos a pasar este audio al general que está a cargo de la investigación sumaria administrativa y al fiscal también (Eugenio Campos)".

Seguido de ello, agregó que "les puedo decir que el piloto no puede hacer despegar el avión si es que todos los problemas que tenia el avión de mantenimiento, o alguno que aparezca, no son solucionados".

"Los dos pilotos que iban arriba de ese avión eran pilotos muy profesionales y ellos tenían toda la autorización para dejar el avión en tierra si es que hubiese habido una falla", recalcó, aunque insistió que "lo vamos a investigar (...) no se va a descartar nada en la investigación".

Tras confirmar el audio, aseguró que no se han registrado indicios que den cuenta de una falla eléctrica: "Hay una parte de la bitácora que va arriba del avión, obviamente, y que es la bitácora de vuelo del avión donde se anotan esas fallas. También hay otros antecedentes que van por un sistema automático de computación para que esa falla, si es que hay una falla, quede registrada".

"Hasta el día de hoy esa falla dentro del sistema automático del avión no la hemos encontrado", sentenció.