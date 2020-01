Diputado Celis presenta proyecto de ley que busca eliminar el receso legislativo de febrero en el Congreso

El diputado Andrés Celis Montt (RN) presentó un proyecto de ley que pretende eliminar el receso legislativo que el Congreso realiza cada año en el mes de febrero. La iniciativa busca fijar en 15 días las vacaciones de los parlamentarios, tal como se regula en el Estatuto Administrativo que rige a los Trabajadores del sector público.

El proyecto busca modificar la Ley Orgánica del Congreso Nacional, para así establecer un reglamento para el feriado parlamentario y no quede bajo la discreción del presidente de la cámara de diputados y del senado, ya que este último es el único habilitado para suspender el receso legislativo bajo la normativa actual. De modo que, la propuesta de Celis eliminaría esta última prerrogativa.

“El llamado receso parlamentario no existe, no hay norma ni a nivel legal ni reglamentario que defina que en febrero el Congreso no trabaja; aquello, es sólo una práctica administrativa consensuada que debe terminar. Por eso, presenté un proyecto de ley para definir las vacaciones de los parlamentarios a 15 días hábiles, como todos los chilenos”, explicó el diputado Andrés Celis.

El parlamentario de RN argumentó que “las condiciones por las que atraviesa el país hacen intolerable que un Poder del Estado como el legislativo deje de funcionar durante todo un mes. Lo anterior, exalta los privilegios de unos pocos e ignora el sentido de urgencia que se requiere para superar la contingencia nacional. Yo propongo lo justo, que tengamos las mismas vacaciones que todos, ni más ni menos”.

“Quiero aclarar que se respetarían los derechos adquiridos por los funcionarios de la Corporación. Según pude conversar con el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, hay distintas áreas del Congreso que continúan funcionando durante febrero como la secretaría, la oficina de partes, la tesorería, entre otros, de manera que si estarían las condiciones para aplicar mi propuesta, lo que falta es voluntad política”, concluyó el diputado.