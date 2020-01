Ofrecen "ingreso inmediato" a universidad a vocero de la ACES expulsado del proceso de la PSU por ministra Cubillos

Es uno de los principales apuntados por el Gobierno tras los llamados a boicotear la Prueba de Selección Universitaria (PSU). De hecho su nombre está dentro de las 16 querellas que presentaron. Al vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Víctor Chanfreau lo acusan de "incitar y promover" las manifestaciones, por lo que además de la acción judicial, la ministra de Educación, Marcela Cubillos dijo que queda excluido del proceso.

Sin embargo, las palabras de la ministra encontraron rápida respuesta en el director de la carrera de Pedagogía en Historia de la Universidad Austral de Chile (UACh), Robinson Silva, quien hizo un particular ofrecimiento el joven dirigente a través de su cuenta en Facebook.

“Desde la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la UACh en Valdivia daremos ingreso inmediato a Víctor Chanfreau si así lo decide", escribió.

“La ministra Marcela Cubillos no tiene autoridad para negar matrículas (…). Invito a mis colegas del Cruch a romper el autoritarismo”, agregó.

En entrevista con CNN Chile, Silva explicó el ofrecimiento: "Me parece que el marco de criminalización que se está viviendo con respecto a las movilizaciones de los estudiantes secundarios no puede existir en una democracia. Esto de que la ministra (Marcela Cubillos) diga que puede negar o no una matrícula a un estudiante no es resorte de ella, no tiene facultades para eso. Es empeorar la situación en vez de ayudar a resolver el conflicto".

Sobre los dichos de Cubillos, Silva agrega que "no está ayudando al conflicto, está perjudicando la posible solución del problema puntual de la PSU, porque al criminalizar lo que haces es que los actores sociales tengan aún más argumentos para movilizarse. Está haciendo un muy flaco favor al proceso 2020 de las universidades, perjudicando al sistema educacional chileno".